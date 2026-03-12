DSE 2026｜9个笔试规则一定要识 违者或被扣分/DQ！

DSE 2026｜今年的DSE口试已经开考，各个的科目笔试亦会于下月8日起开始举行。香港考试及评核局(考评局)今日(3月12日)在其网志「文凭试快线」撰文，列出笔试注意事项。为了协助考生顺利应试，《星岛教育》整理了当中的重点，大家记得留意。

DSE 2026｜1. 准考证与身份证正本

考生须带备准考证正本、身份证正本或其他附有相片的有效身分证明文件。「报到易」或HKDSE App的资料／截图均不会被当作有效的身分证明文件。

DSE 2026｜2. 合规格的计算机

考生须使用「准用计算机型号名单」上的电子计算机，机身亦须印有「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」标签。除了个人资料外，机身不能书写或贴上贴纸，违者会被扣分或取消全部考试成绩。

DSE 2026｜3. 自备文具与手表

试场可能没有时钟，考生可自备手表。资料图片

考生须因应不同科目，带备相应的文具，例如作答MC卷时，就要带HB铅笔。考试开始前，考生先将文具放在桌上，笔盒或笔袋则放在椅子下。桌上、抽屉内、身上及衣服都不能放置任何笔记、书本或电子器材，违者有机会被取消所有成绩。

由于部分试场没有时钟，考评局建议考生自备只能显示时间的普通手表。若果考生被发现携有智能手表，则会被扣分或降级。

DSE 2026｜4. 透过「报到易」自行签到

于一般礼堂试场（英国语文科聆听部分特别室除外）应考的考生，应预先在手机下载及登入最新版本的「报到易」App，并于应考当日，在「检查个人物品」宣布完毕前，透过「报到易」自行签到，然后根据指示关闭手机及放在座位下的当眼处。

DSE 2026｜5. 关掉手机及电子器材

考生在礼堂（一般试场）自行签到后，在进入试场或特别室前，应关掉手机及其他电子器材，并停用响闹、定时自动重启及随显萤幕功能。如被发现未有关上电子器材，科目成绩或会被扣分或降级。

DSE 2026｜6. 不得摄影/录音/录影

在自行签到后，考生一定要关闭手机。示意图

在考试前后及期间，考生都不能于考室拍摄、撷取屏幕截图、录音或录影，也不能带走剩余的Barcode贴纸，否则会被扣分，若果将相关相片、录像、录音以电子或公开形式展示，该科目成绩会被降级。

DSE 2026｜7. 贴好Barcode贴纸

考生应小心核对Barcode贴纸上的资料，并且根据指示，于考试进行期间，在答题簿、试题答题簿封面，以及所有内页、补充答题纸、方格纸上的指定位置，写上考生编号及贴上Barcode贴纸。如果没有在考试时间内正确贴上，相关卷别的成绩有机会被扣分，甚至答案会不获评阅。试场主任宣布「停止作答」后，考生不能再贴Barcode贴纸。

DSE 2026｜8. 正确地画上试题编号

在每一页写有答案的答题簿／补充答题纸，考生都要依指示，在考试进行期间，于试题编号方格画上「×」号，如果画错或漏画，相关的答案有机会不获评阅。对于设有分题的试题，例如是包括a、b、c 三部分的第1题，则只须在试题编号「1」画「×」。当试场主任宣布「停止作答」后，考生不得再填画试题编号方格，否则会被扣分。

DSE 2026｜9. 小心使用答题簿

考生不能撕开答题簿。资料图片

若非作答分题，考生不应在答题簿／补充答题纸的同一页内，写出多于一题的答案，也不能撕开答题簿、试题答题簿或补充答题纸／方格纸／工作纸，违者会被扣分或取消全部考试成绩。

此外，考生也不能写出姓名、身分证明文件号码、学校名称或考生编号，也不能把Barcode贴纸上部的姓名贴在答卷，否则也会被扣分。

资料来源：香港考试及评核局

