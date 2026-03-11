两诺贝尔奖得主加盟港大 上海基地推本科生课程沪港上课

港大近年在国际大学排名节节上升，张翔在传媒春茗提到，港大致力招揽全球顶尖学者，近期更罗致两名诺贝尔物理学奖得主加盟。港大近日在沪设立两个新教学基地，张翔透露计算与数据科学学院9月将开办新课程，让本科生在港沪两地实习及上课。校方相信新课程对国际及内地生有吸引力。

2010年诺贝尔物理学奖得主安德烈·海姆(左2)、2023年诺贝尔物理学奖得主费伦茨·克劳斯(右2)及2010年菲尔兹奖得主吴宝珠，均获港大聘为讲座教授，早前在上海出席公开活动。 港大提供

张翔指港大持续招揽全球顶尖学者，近期成功罗致学者之一，包括2010年诺贝尔物理学奖得主安德烈·海姆，以及2023年诺贝尔物理学奖得主费伦茨·克劳斯，两人分别是石墨烯及量子光学研究的国际权威。2010年菲尔兹奖得主，越南数学家吴宝珠亦加入港大，张翔形容杰出学者来港大任教，配合本港发展国际人才枢纽的步伐，而两名诺贝尔奖得主加盟，在亚洲大学亦非常罕见。他又透露，校方创建人工智能枢纽之余，亦将设立专项「人文基金」，推动人文学科的发展。



上海基地9月推新课程 本科生沪港上课

提到港大启动上海战略布局，张翔指计算与数据科学学院将延伸至张江科学城的教学基地，9月新学年开办本科生课程，安排他们在沪学习一年半时间，其余两年半在港上课。据悉在沪期间将一并计入留港年期，相信对日后有意在港发展的国际生及内地生有吸引力。至于学生比例方面，消息指本地生占1/3，而国际生及内地生则各占1/6。现时亦安排约百名研究生在沪学习三个月。

港大计算与数据科学学院将延伸至张江科学城的教学基地，9月新学年开办本科生课程。图为港大张江基地启用仪式。 港大提供

至于漕河泾基地将设前沿跨学科研究所，推动科研成果产业转化。港大亦在外滩22号的历史建筑内，设立港大上海总部；经管学院亦在外滩SOHO基地，设立国际化科研、创新与商业合作平台。

