港大拟申北都校地 研发债建校舍 医学院教学空间不足 冀用胡振中前校舍

政府将推出北都大学城三幅用地，香港大学校长张翔在传媒春茗指，港大空间需求殷切，有意申请北都用地兴建国际化校园。行政及财务副校长谢凌洁贞透露，校方正就北都校地进行内部咨询，了解各院系需求，又指政府提供贷款须支付利息，校方不排除需要发债。医学院新教学大楼筹建多年，副校长（健康）暨医学院院长刘泽星坦言受玛丽医院重建等规划影响，正争取把明爱胡振中中学前校舍批予医学院作教学设施，以应付需求。



谢凌洁贞：不介意做「开荒牛」

张翔在传媒春茗指，港大空间需要持续殷切，过去五年学生人数增长两成，加上大学发展，需要更多空间扩展；港大全力支持北都大学城计划，并正与政府进行进一步商讨。对于政府近日称短期内为大学城推出在洪水桥/厦村新发展区的大学城土地，供资助大学及应用科学大学发展校舍，行政及财务副校长谢凌洁贞形容港大「点都会争」，近期正进行内部咨询，了解各院系的空间需求，为竞逐校地撰写计划书作前期准备。

虽然政府将预留100亿元贷款支援校舍建设，但她指贷款并非免息，校方将考虑申请与否，亦不排除发债集资，「要视乎政府先拨地给我们，我们才知道搬哪些部门过去，需要几多钱，有需要的话就要发债」。

张翔透露，港大已成立5所新跨学科学院，包括计算与数据科学学院、创新学院、生物医学工程学院、治理与政策学院及未来媒体学院。谢凌洁贞补充称，部分新学院有待觅址安置，但强调学术研究不能怠慢，会「边揾地边筹款」。她估计北都新校舍设计至兴建起码需时4-5年，期望当局尽快公布详情，又笑称港大不介意做「开荒牛」，「有地开荒的话，总好过打困笼」。

其他基建方面，张翔指本部校园的Tech Landmark、包括学生及教职员宿舍的西高山项目将于今年落成。至于筹建多年的医学院新教研大楼，最新估算到2034或以后始落成。副校长（健康）暨医学院院长刘泽星坦言，不仅政府公共财政紧张，项目亦配合玛丽医院重建、港铁南港岛线（西段）等规划影响，致延后多年，「兴建地铁会有很多震荡，会影响到我们实验室的仪器，怎样与何时进驻都要迁就」。

港大医学院向政府争取，把前明爱胡振中中学校舍改为教学设施。 资料图片

与医衞局商调动项目优次

因应教学空间不足，刘泽星透露，正向政府争取把医学院侧的前明爱胡振中中学校舍，拨给医学院改为教学设施，部分课室将打通为授课用途，并预留办公区域，目标让医学院大楼腾出更多空间增设实验室，支援科研需要；校方亦与医务衞生局商讨调动项目发展的优次，把临床培训设施中心提前上马。至于科技大学筹建本港第三间医学院，会否造成人才竞争，刘泽星认为人事变动属正常，对本港医疗水平提升亦是好事。

记者 梁子健

延伸阅读：

两诺贝尔奖得主加盟港大 上海基地推本科生课程沪港上课

港大医学院研干细胞「隐形斗篷」移植抗排斥