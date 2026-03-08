Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港著名文史学家陈耀南下午离世 享年85岁

更新时间：21:36 2026-03-08 HKT
发布时间：21:36 2026-03-08 HKT

本港著名文史学家、香港大学中文系荣休教授陈耀南，据悉今日下午离世，享年85岁。陈耀南退休后移居澳洲多年，去年6月曾返港探访亲友及出席聚会，当时已坐轮椅代步。资深体育评述员钟志光亦是座上客，带备多本著作邀请陈耀南签名，并到机场送行，当时见陈耀南精神不俗。钟志光昨在社交网站留言「吾爱吾师！感念陈耀南教授」悼念。

长期活跃文坛 主持《龙门阵》最有名

陈耀南（右一）在九十年代曾在亚洲电视与名嘴黄毓民（左二）、香树辉（右二）等主持清谈节目《龙门阵》。网上片段截图

陈耀南1941年出生广东新会，1958年凭政府奖学金入读崇基学院（中文大学成员书院之一）攻读化学，其后改修中国文学，1962年以该校毕业成绩最优生入读罗富国师范学院。毕业后历任英华书院副校长、香港理工学院（现香港理工大学）语文系高级讲师、香港大学中文系高级讲师等，并曾在京都大学人文科学研究所、台湾的中兴大学及中正大学任教。

陈耀南一生桃李满门，歌手许冠杰、前财政司司长梁锦松等，都曾经是他的学生；他亦长期活跃文坛，为报章杂志写专栏、并出版《中国文化对谈录》、《命运与文化》、《不报文科》等数十本著作，又经常在电台、电视台主持节目，其中以亚洲电视清谈节目《龙门阵》最为人熟悉。

