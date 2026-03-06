九龙塘独立屋借私校名义开宿舍 记者放蛇揭发 单人房月租索价近2万元

九龙塘有独立屋涉嫌无牌开设学生宿舍，近日引起关注。本报发现，有人以私立学校名义，利用九龙塘独立屋开设学生宿舍，并接受校外学生入住，记者以家长身份向负责人接洽，包早晚餐宿费最高近两万元，对方更声称宿舍有学生入住。涉事的香港紫荆书院否认营办宿舍，对「紫荆家苑」并不知情，将向对方追究。教育局关注事件，已提醒校方须遵守所有相关法律及规定，并会派员巡查，不排除作出检控。

㓥房无异 单人房索价19800元

记者在多个内地网站及社交媒体，发现有人在九龙塘开设名为「紫荆家苑」的「全托管宿舍」，不仅中英文名称与香港紫荆书院相似，连联络资料亦与该校相同，更声称资料来源自校方「公众号」。记者以家长身份向广告中的联络人「Judy老师」联络，对方指「紫荆家苑」目前有30多个宿位，分为单人、双人及三人房，单人房索价每月宿费达19800元，而双人及三人房则分别是16800元及18800元，均包括早晚餐。

据社媒贴文介绍，「紫荆家苑」以香港紫荆书院学生、新来港内地生为对象，提供课后辅导、学科与升学规划，更安排校巴接送，「一条龙带孩子走好香港升学路」。「Judy老师」向记者指「紫荆家苑」是「全面对外开放」，不限制紫荆书院以外的学生入住，又提醒8月是入住高峰，建议提前预订宿位，「我们环境非常不错的，餐食做得也好。」

记者比对资料后，证实「紫荆家苑」是九龙塘渭州道10号的独立屋，门外无任何标示。该址同时以「PRESTIGE K12」名义招租，网站列出学生宿舍房型与价格，与「Judy老师」所述相同，介绍相片与片段可见各房型均设独立洗手间，与「㓥房」无异。

香港紫荆书院发表声明，否认营运宿舍，亦无与坊间学生寄宿中心或公寓项目合作。 网上图片

「紫荆家苑」虽声称与香港紫荆书院有关，但翻查该校在教育局的注册记录，却无学生宿舍的相关登记，收费证明书亦未列明宿费。校监张紫伶昨接受本报查询，否认校方经营或与校外机构合办学生宿舍，将向相关机构发律师信追究，「我们与任何宿舍都不会有任何engagement（协定）」。她续称，校内有不少新来港内地生，部分人租住坊间私营宿舍，但不清楚有没有学生入住「紫荆家苑」。

教育局昨回应指，未接获香港紫荆书院提供宿舍设施的申请，对事件表示关注，将向校方了解及跟进，提醒校方须遵守所有相关法律及规定，而根据《教育规例》，与学校有关连的宿舍、集体寝室或其他房间与房产，均属「寄宿学校」。当局强调，如发现有人涉嫌在注册证明书所指明房产以外经营学校，或涉及违法行为，定必严肃处理，行动包括派员巡查有关房产、向违例人士警告或检控，以保障学生福祉。

协恩前助理校长称与曦庭无关

立法会教育界议员邓飞昨在电台节目称，政府持续拓展「留学香港」品牌，加上直资学校加强海外招生，预期学生住宿服务需求持续增加，建议政府探讨增设「学生公寓」牌照的可行性，作统一监管和发牌。另外，涉嫌无牌经营及僭建的「曦庭学社」声称罗致「名校权威教育团队」，其中涉事的协恩中学前助理校长唐挺坚等5人昨发律师信，称与曦庭并无合作与关连，保留追究权利。

