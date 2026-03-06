星岛辩论赛｜英文组八强赛前分享 校友传承秘技 实战训练助闯关

由《星岛日报》、《英文虎报》及教育局合办，语文教育及研究常务委员会赞助的「星岛第四十一届全港校际辩论比赛」（英文组）已进入八强阶段，明日(3月7日)将上演半准决赛。今届八强队伍实力非凡，当中不乏历届曾夺佳绩的学校，包括三夺冠军的香港浸会大学附属学校王锦辉中小学、曾连续两年夺冠的圣若瑟书院，第三十九届冠军拔萃男书院、第四十届的亚军，同时亦是今届星岛辩论赛，唯一中、英文组辩论赛均打入八强赛事的圣保罗书院。除了多间传统劲旅，亦有首次跻身八强的新力军，包括基督教国际学校、弘立书院、高主教书院及沪江维多利亚学校。八队各具独特优势，究竟鹿死谁手，谁能最终问鼎冠军？今日先看各队如何备战之余，亦可留意《星岛辩论》的Facebook及IG，看各校辩论队的打气片段及感言，Like 及Share所支持的学校post，为他们打打气！

圣若瑟书院 热爱辩论是最大动力

于「星岛第十九届全港校际辩论比赛」中，圣若瑟书院夺得中英文组冠军。资料图片

在「星岛第四十一届全港校际辩论比赛」（英文组）中，曾于第十九届及第二十届连续两年夺冠的圣若瑟书院，今年顺利晋身八强。该校辩论队负责老师甘永然认为，团队的投入与凝聚力是进入八强的关键。「我们希望在每一回合都能继续晋级，并在社会热话议题上展开深入辩论。因为我们本身就热爱并享受辩论，有时纯粹为乐趣而辩，反而更容易全情投入。」

圣若瑟书院 (资料图片)

该校英文组辩论队并无固定的常规训练时间，但他们相信「敢于尝试」最为重要。甘永然补充，「辩论极讲求技术性，比赛中需进行大量资料研究。很多人只看到台上发言的风光，却忽略每一个议题背后花费数小时的准备工作。」他指出，团队必须对议题及背景脉络有全面掌握，才能建构强而有力的论点。在《星岛》比赛中，理解议题背景脉络尤为关键。「很多人一开始就急于构思论点或反驳，但若未清楚掌握脉络，便难以充分准备。在有限的准备时间内，我们会优先选择最具迫切性及影响力的框架，聚焦政策或行动中最关键的范畴，再从中扩展开去。」他寄望学生能将这些技能活用于不同领域，成为终身受用的思考与表达能力。

圣保罗书院 从中一培育

圣保罗书院为「星岛第四十届全港校际辩论比赛」（英文组）亚军得主，可谓该赛事的常客。资料图片

圣保罗书院为「星岛第四十届全港校际辩论比赛」（英文组）亚军得主，可谓该赛事的常客。该校英文辩论队顾问老师余伟业及张艾论表示，学校积极推广英文辩论，从中一开设专门训练班，培养学生基础表达与思辨能力；中二以上则推行「以赛当练」模式，让学生在实战中快速成长。

圣保罗书院 (资料图片)

该校的辩论员从中一开始有旧生及老师为他们训练，到了中二及中三级，学校每年也会举办班际英文辩论比赛，并在终期考试后，中二冠军会与中三冠军进行总决赛。此外，学校亦鼓励各级辩论员参加其他校外辩论，如「模拟联合国」及公开演讲等有关比赛，以增加学生的自信心、说话技巧，以及用英语思考的能力。面对《星岛》比赛，辩论队会在赛前数天安排出赛辩论员与队友进行模拟辩论，强化即场应对、快速反驳及临场调整的能力。

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 展现长效机制

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学为「星岛第四十届全港校际辩论比赛」（英文组）冠军得主。资料图片

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学为「星岛第四十届全港校际辩论比赛」（英文组）冠军得主。该校英文辩论队连续多年稳步晋级八强，更在过去四年内勇夺三届冠军（2022年、2023年及2025年），仅2024年屈居亚军，成绩极为出色。校方认为，成功关键在于辩论队建立了「专业化知识传承机制」及「高度自主的备赛体系」。

辩论队负责老师郭巧恰指出，队伍表现并非单靠个别辩手的个人能力，而是透过系统化的资料搜集、多维度论点分析，以及师生紧密协作所构筑的长效机制。经过5年沉淀，学校为辩论队提供充裕资源支持，包括邀请具法律、医学等专业背景的校友回校分享经验，让队员接触更广阔且深入的知识领域。

香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 (资料图片)

该校校友为现任主力队员蔡承轩、刘嘉琪及梁昕悦提供宝贵实战参考，帮他们养成「前置准备」的思维习惯：在辩题公布前，已开始密切关注全球脉动及社会变迁。因此，面对涉及政府政策或国际局势的议题时，他们能展现更成熟、全面的分析能力。

此外，三位队员承袭前辈策略架构之余，更将「自主研习」发挥到极致。郭巧恰赞扬，「在星岛赛制高度不确定性的议题下，蔡承轩擅长梳理逻辑架构、梁昕悦精准传递论点、刘嘉琪则具备敏锐的反驳洞察力，三人合力构筑出极具韧性的团队。」

拔萃男书院 144小时全力拆解辩题

拔萃男书院在英文组辩论比赛丨屡创佳绩，曾勇夺第三十九届冠军。(图片由学校提供)

拔萃男书院是「星岛全港校际辩论比赛」自创办以来一直参与的学校之一。近年在英文组屡创佳绩，曾勇夺第三十九届冠军，并在第三十八届及第四十届获得季军。该校英文组辩论队负责老师曹懿德认为，《星岛》比赛对学生犹如一场充满惊险的旅程。「回想第三十五届赛事，他们意外首轮出局；到今次晋级八强，这正是《星岛》辩论独有的魅力与价值。」队员指出，第三十八届夺季军那年是关键转捩点。「从那年起，学生转向更系统化、结构化的备赛方式，不论撰写讲稿、陈词结构还是质询应对，都建立清晰有效的策略，为后续夺冠奠定基础。」

拔萃男书院 (资料图片)

「星岛全港校际辩论比赛」于一星期前才公布辩题，队员笑言时间看似充裕，实则转瞬即逝。「我们的策略是在辩题公布后的144小时内尽量充分利用，立即组织密集会议及小组讨论，全方位拆解辩题每个角度。」由于比赛期间无法新增资料，因此，前期的海量海量资料搜集尤为重要，他们必须在赛前熟悉辩题相关的所有背景资讯，并预测对手可能论点及案例。「我们采用高度结构化的方法解构辩题，帮助学生在有限时间内作出最有力的反驳。」

谈及辩论队校友，不得不提现任校长郑基恩。「直至今天，他仍清楚记得当年辩论的题目。」这体现了辩论对人生深远的影响。此外，刚于去年毕业的Evan、Woody、Owen及Daniel亦让现届队员难忘。「他们不仅在学期间与师弟并肩作战，毕业后仍无私回馈，持续指导队伍。」

基督教国际学校 重视辩论研究工作

基督教国际学校出战「星岛全港校际辩论比赛」（英文组）已进入第4年，今年成功晋身八强。(图片由学校提供)

基督教国际学校出战「星岛全港校际辩论比赛」（英文组）已进入第4年，今年成功晋身八强。辩论队员表示，今年他们投入更多时间及资源备战《星岛》赛事，能够进入八强令人相当喜悦。该校辩论队负责老师Rut Edwards指出，「我们的训练特别针对《星岛》的赛制，学生额外花费大量时间分析过往比赛录像，并针对质询应对环节进行练习。」

基督教国际学校 (资料图片)

该校辩论队每周固定练习1小时，但遇上《星岛》等大型比赛，便会在常规训练以外，额外投入更多时间准备。Rut Edwards补充，「学生特别重视研究工作（针对辩题及论点），因为即使最有才华及经验的辩手，若准备不足，也很容易失分。因此，研究一直是我们训练的重头戏。」此外，队员在训练中经常进行即时反驳及即时回应的操练，借此提升快速思考及即兴能力，让他们在比赛中能迅速建立论证框架及反驳内容。

在Rut Edwards及现届队员眼中，校友Sherise Chan留下深刻印象。「她去年毕业，从中四开始便担任队长，她的辩论技巧及领导能力均非常出色，激励了不少低年级同学投入辩论。」校友的表现也成为团队进步的原动力。

弘立书院 备战成为习惯

参与「星岛全港校际辩论比赛」（英文组）已第4年的弘立书院，今年同样首次成功晋身八强。(图片由学校提供)

参与「星岛全港校际辩论比赛」（英文组）已第4年的弘立书院，今年同样首次成功晋身八强。该校辩论队教练Terkpertey Andrews Terku认为，是次佳绩关键在于三个要素。「一是组织合适团队，我们会深入了解每位学生的优势，分配最适合的角色，追求的不是个人突出，而是整体平衡；二是深入理解比赛，我们认真研究《星岛》赛制与评判准则，并据此调整策略及时限；三是精心策划每回合的策略与执行，对每个细节一丝不苟。」

弘立书院 (资料图片)

面对《星岛》比赛短时间准备的挑战，学校以两阶段训练学生应对。首先安排早期训练，帮助学生理解辩题、找出关键点并整理论点；其后进行密集式训练，聚焦快速建构立场清晰的论证框架、建立反驳论点，以及限时演说等技巧。

Terkpertey Andrews Terku特别强调培养学生「3-4 Steps Ahead（比人早3至4步思考）」的能力。「训练他们预测对手回应、快速调整策略，并在压力下作出明智决定。我们希望学生不仅成为优秀的演说者，更成为具竞争力的思考者。我们的目标，是让备战成为一种习惯。」

高主教书院 校友传承助队伍创历年佳绩

高主教书院参加「星岛全港校际辩论比赛」已有10多年，今年该校成功打入英文组八强，创下历年最佳成绩。(图片由学校提供)

高主教书院参加「星岛全港校际辩论比赛」已有10多年，今年该校成功打入英文组八强，创下历年最佳成绩。对辩论团队而言，这不仅是成绩上的突破，更是多年来在学术培育及价值教育上持续耕耘的成果。

对高主教书院的英文辩论团队而言，成绩上的突破，是多年来在学术培育及价值教育上持续耕耘的成果。(图片由学校提供)

该校辩论队负责老师钱芍而分享今次比赛的备战策略，「我们着重深入理解议题本质，先建立清晰而严谨的论证框架，再强化攻防部署。队员会进行详尽的资料搜集，从多角度拆解辩题，并透过多次模拟辩论及针对性训练，提升临场反应与拆解对方论点的能力。」

高主教书院参加「星岛全港校际辩论比赛」已有10多年，今年该校成功打入英文组八强，创下历年最佳成绩。(资料图片)

钱芍而亦指出，学校特别安排校友回校分享过往参赛经验及备战心得，帮助同学更深入掌握辩题背景及延伸思考。这位校友更与现届队员并肩作战。「他见证队员由最初面对强敌时的紧张不安，到逐渐建立信心、迎难而上，这正是他们的成长历程。他期望队员未来继续保持这份热诚与拚劲。」钱芍而认为，校友的分享正是辩论精神的传承，让同学明白辩论不只是一场比赛，更是一种终身受用的思考训练及处世态度。

沪江维多利亚学校 每周训练及专业指导

第4年参加「星岛全港校际辩论比赛」（英文组）的沪江维多利亚学校，成绩一年比一年进步，去年在第三回合止步，今年更成功晋身八强。(图片由学校提供)

第4年参加「星岛全港校际辩论比赛」（英文组）的沪江维多利亚学校，成绩一年比一年进步，去年在第三回合止步，今年更成功晋身八强。该校辩论队负责老师Michael Silber认为，今次能进入八强的关键在于辩论中的质询应对环节。「我们的辩手越来越擅长向对方提出更具挑战性、更有力度的问题，令对手措手不及、阵脚大乱。这不但能有效削弱对方论点，同时也强化了我方立场。」

沪江维多利亚学校 (资料图片)

Michael Silber表示，该校辩论队每周进行一次1小时常规练习，学生会针对议题进行研究、模拟辩论，以及练习提出及回应质询提问（POI）。「面对《星岛》比赛时，我们会额外安排一堂由专业教练带领的分析课，教练会为辩手详细拆解议题。其后进行一轮选拔赛，由10位同学竞争4个出赛名额。」选拔赛中，每位同学发表3分钟立场演说，再由教练及负责老师评分，最终选出表现最优秀及团队合作度最高的4位辩手，组成该回合出赛队伍。

「星岛全港校际辩论比赛」讲求学生在短时间内快速建立论证框架及反驳内容，Michael Silber认为，这与他们平日定期反复练习有莫大关系。「我们在练习中强调队员要养成『仔细聆听』、『有效笔记』的习惯，让他们学会具体应用，并针对性地挑战对手的论点及证据。」

延伸阅读：

DSE状元专访｜两征星岛辩论赛得着多 邱博恩学懂完美掌控时间 提升表达能力

星岛辩论赛｜中文组八强分享晋级关键 学校全方位支援 辩员调整心态互相补位