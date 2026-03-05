演艺学院校长陈颂瑛冀提高社会责任意识 免学生创作触「红线」

近年本地艺文创作不时遇到「红线」，演艺学院校长陈颂瑛强调，艺术方面仍容许学生有创作自由，惟各地均有法律框架或规范，期望学生明白作为公民，艺术作品均有社会责任。对于校友、著名编剧庄梅岩提出多项指控，陈颂瑛形容是沟通问题，「应该要向前走」。

香港著名编剧庄梅岩早前曾对作为其母校的演艺学院作出多项指控。资料图片

提到创作限制，陈颂瑛称相信向学生列明规范，有助他们清晰发展方向与增进学习，「不能完全一张白纸般，给他们想做甚么就做甚么」。她期望能提高学生的社会责任意识，「每一个人作为公民都有责任，我们做出来的艺术作品都有社会责任」。

陈颂瑛续称，最重要是学生心中是否明白作为香港人，以至中国人的责任，故已加强中国文化相关课程，同时有助演艺学院在环球中突出自身特点，「未来发展的特色需要有强的文化底蕴，学生有了底蕴后，再通过科技和创意的发展，创新开花结果了也不会变得松散，根仍在这里。」

著名编剧庄梅岩早前对演艺学院作出多项指控，包括抽走其访问、阻止她上台谢幕等。陈颂瑛形容事件是「沟通上的问题」，随着时间过去，「应该要向前走」，目前最重要是向学生及香港「呈现新的视野和展望」、提供更好的发展机遇。

