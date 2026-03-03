港大办「上海基地巡礼」 全面启动沪港战略布局

今年是香港大学115周年校庆，港大于日前举行「上海基地巡礼」，重点项目之一为位于张江科学城的「港大张江基地」正式启用，象征港大全面启动「上海战略布局」。港大校委会主席王冬胜形容在上海的「新征程」是港大继往开来的生动体现，校长张翔则表示，选择上海是港大积极融入国家发展大局的重要一步。

张翔︰港大积极融入国家发展大局的重要一步

「港大张江基地」将港大计算与数据科学学院延伸至上海，并同时布局智慧计算、未来电子以及材料制造领域的交叉学科研究院，冀借此打造创新引领的前沿教研平台。出席开幕仪式的嘉宾亦包括全国政协副主席梁振英、上海市政要领导及多名新加入港大的诺贝尔奖、菲尔兹奖得主和港大师生校友。

王冬胜致辞时指出，港大始终以「明德格物」为训，薪火相传，勇立潮头，不懈努力，在区域乃至世界范围赢得广泛影响力，「而今在上海的新征程，正是港大继往开来的生动体现。」张翔认为，上海作为国家的经济、金融、贸易和科技创新中心，其开放包容的气度、追求卓越的城市品格与港大「明德格物」、敢为人先、不断超越的大学精神深度契合，「选择上海，是香港大学积极融入国家发展大局的重要一步，我很荣幸能够与各位共同见证港大在上海的正式起航。」

除了「港大张江基地」，港大同步启动的设施亦包括「漕河泾基地」，该处设有港大前沿跨学科研究所，结合漕河泾开发区科创产业特色优势，聚焦前沿交叉学科研究，推动科研成果产业转化，引进一流科学家团队，打造从源头创新到产业应用的全链条生态。

压轴活动为港大115周年上海高桌晚宴

另外，座落外滩22号百年历史建筑的港大上海总部，将成为港大全球校友联络交流的重要据点，为沪港两地学者、学生、科学家、企业家交流合作提供核心平台；毗邻港大上海总部的外滩SOHO基地则将由经管学院领衔，成为融汇科技与人文的国际化科研、创新与商业合作平台。

「上海基地巡礼」举行期间，大会亦举办了「智汇沪港」专题论坛，集合新加入港大的2010年诺贝尔物理学奖得主安德烈•海姆教授、2023年诺贝尔物理学奖得主克劳斯•费伦茨，以及2010年菲尔兹奖得主吴宝珠教授，就科研前沿发展展开深度对话；压轴活动则是港大115周年上海高桌晚宴，并邀得美国富兰克林‧欧林工程学院校长李玫教授发表以「创新与教育」为题的演讲。

