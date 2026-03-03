科大︰部分行政部门迁观塘商厦 腾出校园空间用作教研

为满足教研需要，科技大学近年大兴土木，多座研究大楼相继落成。校长叶玉如形容校园已充分利用，已把部分行政部门迁往观塘等地商厦，腾出校内空间作教学和科研用途，未来亦有意进驻北部都会区大学城。科大亦正兴建「高性能运算系统（HPC5）」，将大力提升人工智能（AI）运算能力。

新建高性能运算系统

叶玉如形容清水湾校园用地已饱和，科大正寻找不同物业作教学或宿舍用途，视乎需要考虑租用甚至购入，而早前斥资逾3.5亿元购入金钟统一中心4楼全层、原名都酒楼舖位作教学用途，叶玉如指装修有望5月完成，届时可投入使用。她续称，财务、人事部等部门与设施，已迁往观塘等地商厦，为校园腾出更多教学与科研空间。副校长（发展）邝家升补充，科大正审视周边地区，包括观塘、九龙湾及九龙城，如位置合适「一定不会放过」。

至于北都大学城，叶玉如指科大正思考如何与合作伙伴展开合作，将大学城转化为培育具国际视野与创新思维学生的国际枢纽。

科大亦积极发展AI基建，其中HPC5将于今年下半年竣工，首期明年初投入使用，落成后将成为科大的AI超算中心。郑光廷指，中心相关服务和供电能力高达12兆瓦，将是现有设施的好几倍，目标能达到8成液浸冷却的水平，在运算能力提高之余，亦有效减少耗能。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰

第三间医学院︱科大新医学院数十学者申请加盟 教研医院未落成 另觅公院作临床实习

伊朗局势︱科大︰中东出差教职员正回程 强调保障校内中东学生生活