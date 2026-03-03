Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大︰部分行政部门迁观塘商厦 腾出校园空间用作教研

教育新闻
更新时间：07:45 2026-03-03 HKT
发布时间：07:45 2026-03-03 HKT

为满足教研需要，科技大学近年大兴土木，多座研究大楼相继落成。校长叶玉如形容校园已充分利用，已把部分行政部门迁往观塘等地商厦，腾出校内空间作教学和科研用途，未来亦有意进驻北部都会区大学城。科大亦正兴建「高性能运算系统（HPC5）」，将大力提升人工智能（AI）运算能力。

新建高性能运算系统

叶玉如形容清水湾校园用地已饱和，科大正寻找不同物业作教学或宿舍用途，视乎需要考虑租用甚至购入，而早前斥资逾3.5亿元购入金钟统一中心4楼全层、原名都酒楼舖位作教学用途，叶玉如指装修有望5月完成，届时可投入使用。她续称，财务、人事部等部门与设施，已迁往观塘等地商厦，为校园腾出更多教学与科研空间。副校长（发展）邝家升补充，科大正审视周边地区，包括观塘、九龙湾及九龙城，如位置合适「一定不会放过」。

至于北都大学城，叶玉如指科大正思考如何与合作伙伴展开合作，将大学城转化为培育具国际视野与创新思维学生的国际枢纽。

科大亦积极发展AI基建，其中HPC5将于今年下半年竣工，首期明年初投入使用，落成后将成为科大的AI超算中心。郑光廷指，中心相关服务和供电能力高达12兆瓦，将是现有设施的好几倍，目标能达到8成液浸冷却的水平，在运算能力提高之余，亦有效减少耗能。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰

第三间医学院︱科大新医学院数十学者申请加盟 教研医院未落成 另觅公院作临床实习

伊朗局势︱科大︰中东出差教职员正回程 强调保障校内中东学生生活

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小时前
路透社
01:11
伊朗局势｜特朗普：「大规模攻势将至」美军阵亡人数增至6人｜持续更新
即时国际
8小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
10小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
13小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
20小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
9小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
16小时前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
11小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
23小时前
美伊战争揭AI军备时代降临 Claude解读波斯语机密 Palantir工程师嵌入美军司令部
美伊战争揭AI军备时代降临 Claude解读波斯语机密 Palantir工程师嵌入美军司令部
投资理财
2小时前