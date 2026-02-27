健力宝冠名赞助东华奖励计划 支援体艺精英学生

东华三院与广东健力宝签署合作备忘录，开展为期三年的「东华三院健力宝体艺精英学生支援及奖励计划」，由今学年起，健力宝合共捐出150万元，资助及嘉许在体育或艺术方面表现卓越的东华学生，涵盖18间中学、15间小学及3间特殊学校。东华指，今学年申请反应热烈，经审批后已有近200名属校学生获选为体艺精英，将获得资助。

东华三院主席兼名誉校监何猷启指，东华自2014年起成立「体艺精英学生支援及奖励计划」，支援具体育或艺术潜质的同学，让他们毋须因经济负担而限制发展和训练。他感谢健力宝今学年起，连续三年冠名赞助计划，为学生提供额外支援，协助他们持续接受专业训练、参与具认受性的海外赛事及添置专业器材，同时减轻家长负担，乐见更多学生在计划支援下取得进步与成果，尽展多元潜能。

健力宝董事长叶红汉指，将透过企业在内地的资源网络，为东华属校体艺学生搭建交流桥梁，包括组织内地训练营、观摩国家代表队训练及比赛，促进与内地顶尖体艺人才及专业机构的交流学习，并设立奖励计划嘉许于国际大型赛事取得佳绩的学生。

搭建内地交流 观摩国家队训练

曾获计划资助的东华三院黄笏南中学中五学生林乐儿，现为马术精英运动员，他过去曾是香港游泳代表队成员，后因受伤转战马术，在去年国际马联亚洲锦标赛获得团队赛亚军，更代表香港取得2026年世界锦标赛入场券。他感谢学校悉心栽培及奖励计划的持续支持，支援马术装备和日常训练开支，大大减轻负担。

中二起接触龙舟，现为香港龙舟代表队舵手，东华三院冯黄凤亭中学中六生胡金志，感谢计划协助他考取高资历的龙舟证书、购置龙舟专用训练器材，并全额资助2025年远赴德国参加世界锦标赛，最终勇夺两面世锦赛铜牌，形容计划不仅给予资助，更是信念和底气，让他毋须担心经济负担，坚持追梦，开拓更多可能。

