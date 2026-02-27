科大研究「海陆差异」效应 解台风登陆前降雨骤增原因

台风往往带来狂风暴雨。科技大学研究团队分析过去40年约1500个热带气旋的数据，发现热带气旋在登陆前约60小时，平均降雨率会明显上升，增幅逾20%，并首次清楚揭示背后的物理成因，是湿度上升及海陆摩擦差异扩大等「海陆差异」效应，导致风暴在靠岸前雨势进一步加剧，提高沿岸地区的潜在风险，相关研究成果已刊登于国际期刊《Nature Communications》。

研究由科大海洋科学系主任兼讲座教授、港澳海洋研究中心主任甘剑平领导，分析了1980至2020年间的全球卫星降雨数据，全面检视气旋靠岸前的降雨变化及其动力机制，发现不论风暴所处的海域、强度及纬度为何，气旋在登陆前的降雨量均呈现一致增强的现象，源于风暴逼近陆地时所产生的「海陆差异」效应，包括沿岸低层空气湿度上升、陆地与海洋摩擦差异导致气流更易汇聚，以及大气不稳定度提高。在这些多重因素叠加下，热带气旋在登陆前约60小时的暴雨显著加剧，增幅逾20%，令沿海地区在风暴登陆前已承受更高的潜在风险。

登陆热带气旋降雨率的全球变化特征（横坐标负值表示登陆前时段）。 科大提供

登陆热带气旋降雨率增强的物理机制示意图，展示海陆差异对近岸对流和降水的影响。 科大提供

有助提升灾害预警能力

以往相关研究多着眼于全球气候暖化下的长期降雨变化，但对气旋登陆前数十小时的关键预警窗口、雨量变化与物理成因却欠缺系统性研究。甘剑平指，研究可望提升各地气象机构及政府在暴雨、洪水及山泥倾泻等灾害的预警能力，配合科大团队早前开发的沉浸式区域地球影像化孪生平台WavyOcean 2.0，可整合海洋环流、生态、大气及河流流域等多源数据，未来将能在灾害风险分析和应急部署方面，提供更全面的支援。

