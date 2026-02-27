Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大研究「海陆差异」效应 解台风登陆前降雨骤增原因

教育新闻
更新时间：18:48 2026-02-27 HKT
发布时间：18:48 2026-02-27 HKT

台风往往带来狂风暴雨。科技大学研究团队分析过去40年约1500个热带气旋的数据，发现热带气旋在登陆前约60小时，平均降雨率会明显上升，增幅逾20%，并首次清楚揭示背后的物理成因，是湿度上升及海陆摩擦差异扩大等「海陆差异」效应，导致风暴在靠岸前雨势进一步加剧，提高沿岸地区的潜在风险，相关研究成果已刊登于国际期刊《Nature Communications》。

研究由科大海洋科学系主任兼讲座教授、港澳海洋研究中心主任甘剑平领导，分析了1980至2020年间的全球卫星降雨数据，全面检视气旋靠岸前的降雨变化及其动力机制，发现不论风暴所处的海域、强度及纬度为何，气旋在登陆前的降雨量均呈现一致增强的现象，源于风暴逼近陆地时所产生的「海陆差异」效应，包括沿岸低层空气湿度上升、陆地与海洋摩擦差异导致气流更易汇聚，以及大气不稳定度提高。在这些多重因素叠加下，热带气旋在登陆前约60小时的暴雨显著加剧，增幅逾20%，令沿海地区在风暴登陆前已承受更高的潜在风险。

登陆热带气旋降雨率的全球变化特征（横坐标负值表示登陆前时段）。 科大提供
登陆热带气旋降雨率的全球变化特征（横坐标负值表示登陆前时段）。 科大提供
登陆热带气旋降雨率增强的物理机制示意图，展示海陆差异对近岸对流和降水的影响。 科大提供
登陆热带气旋降雨率增强的物理机制示意图，展示海陆差异对近岸对流和降水的影响。 科大提供

 

有助提升灾害预警能力

以往相关研究多着眼于全球气候暖化下的长期降雨变化，但对气旋登陆前数十小时的关键预警窗口、雨量变化与物理成因却欠缺系统性研究。甘剑平指，研究可望提升各地气象机构及政府在暴雨、洪水及山泥倾泻等灾害的预警能力，配合科大团队早前开发的沉浸式区域地球影像化孪生平台WavyOcean 2.0，可整合海洋环流、生态、大气及河流流域等多源数据，未来将能在灾害风险分析和应急部署方面，提供更全面的支援。

本报教育组

延续阅读：

科大研AI模型提前4小时预报强对流天气

科大研AI扩增实境平台做虚拟实验 学者：与多间本地院校开展合作

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
7小时前
石湖风下周或袭港？
石湖风下周袭港？若达一条件或现身 可致狂风暴雨 最高风速达过百公里
社会
4小时前
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
7小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
5小时前
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
6小时前
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
8小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
《中年好声音3》女星赌城献唱 曾志伟头贴头合照力撑 为爱将打点一事证疼爱有加
《中年好声音3》女星赌城献唱 曾志伟头贴头合照力撑 为爱将打点一事证疼爱有加
影视圈
4小时前
WhatsApp大死机？  iPhone用家叫苦：电脑登出后无法再登入
WhatsApp大死机？  iPhone用家叫苦：电脑登出后无法再登入
即时国际
3小时前