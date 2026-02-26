Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大团队研究巨蚌摄食策略 揭依赖光合作用或增灭绝风险

更新时间：15:41 2026-02-26 HKT
发布时间：15:41 2026-02-26 HKT

长久以来，巨蚌（学名大砗磲、Tridacna gigas）因被大量采集作珠宝原料、或用于水族馆贸易及食用，加上栖息地受破坏与海洋污染、全球暖化加剧等因素，正面临日益严峻的灭绝风险。香港大学太古海洋科学研究所与生物科学学院的研究团队，早前开发出一套新的数学模型，并借此发现不同巨蚌物种的摄食策略是评估其灭绝风险的关键，冀有助保育工作者及早识别需优先保护的物种。

采用自主研发数学模型量化数值

巨蚌色彩斑斓的外套膜组织内含有共生藻类，能进行光合作用，为宿主提供能量。 Isis Guibert提供
Isis Guibert于塞米拉拉海洋孵化场及实验室，为研究项目进行样本前处理与分析准备工作。Ronnie Estrella提供
巨蚌属于砗磲蛤科（Tridacnidae）的热带大型双壳类软体动物，广泛栖息于印太地区珊瑚礁海域；目前野外分布有多种巨蚌物种，当中部分物种的数量下降速度较快，另一些物种的数量则相对稳定。牠们具有双重摄食机制，一方面透过滤食，从海水中摄取有机颗粒，另一方面则依赖体内共生藻类进行光合作用，并接收在过程中产生的部分能量。

今次研究由港大太古海洋科学研究所所长（暂任）David Baker教授及博士后研究员Isis Guibert博士领导，并与多名研究人员合作完成，包括菲律宾大学迪里曼分校（University of the Philippines Diliman）的Cecilia Conaco博士和Patrick Cabaitan博士，以及塞米拉拉海洋孵化场及实验室主任Ronnie Estrella博士。

为评估各巨蚌物种对不同能量来源的依赖程度，团队透过化学分析辨识6种巨蚌的营养途径，量度其与共生藻类体内碳与氮稳定同位素的自然变异，并结合其自主研发的数学模型 HERS（宿主对共生体依赖度评估），量化不同物种对光合作用与滤食摄食的相对依赖比例。

为海洋保育提供新评估工具

研究结果发现，生长速度最快、体型最大的巨蚌物种较依赖共生藻类提供的光合作用能量，虽有助其快速生长，但因共生藻类对海水升温高度敏感，亦使其在气候变化下承受更高风险。此外，体型较大的物种亦更容易成为过度采捕的目标。David Baker认为，透过揭示这些潜在脆弱性，将能更精准地将保育资源投放于最需要优先保护的物种。

Isis Guibert强调，巨蚌不仅是珊瑚礁的代表性物种，更是维持珊瑚礁健康与韧性的关键，「了解不同物种在营养策略上的差异，有助于预测其在环境变化下的未来走向。」团队相信，今次发现为海洋保育工作提供崭新的评估工具，有助更精准地识别最迫切需要保护的物种，为制定更有效的保育政策奠定重要基础。

本报记者

