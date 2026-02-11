宏福苑五级火丨蔡若莲率队访大埔3幼园 感谢学校助学生复常

大埔宏福苑火灾经过近2个半月，灾场周边学校的学生的身心支援仍在进行。教育局局长蔡若莲今日到访灾场附近的3间幼稚园，感谢各校教职员与家长的付出，让校园生活重回正轨；她强调教育界与各校师生与家长同在，当局亦会持续支援，让学生「始终被关心、被守护」。

蔡若莲在教育局网上专栏「局中人语」，以「童心再出发 暖意迎新岁」为题撰文，提到今日先后到访宏福苑灾场附近3间幼稚园，包括保良局邓碧云纪念幼稚园、保良局刘进幼稚园暨幼儿园，以及圣公会救主堂幼稚园，了解学校协助学生面对环境和情绪变化的复原工作。她指，在复原的过程中特别感谢家长的理解与支持，加上教育同工齐心协力，令校园生活重回正轨。她强调与所有幼稚园一样，「这里的孩子继续在安全、稳定、愉快的环境中学习成长」，当局会继续因应学校需要提供适切协助，守护每个幼儿的学习福祉。

农历新年将至，她表示学生们都全情投入各种不同的游戏与学习，「有的写挥春、有的画桃花、有的在舞龙舞师，在多元活动中，认识农历新年，体验传统文化，享受成长的快乐」；探访期间亦遇上有专家到校为学生组织游戏学习，形容学生们「投入其中，笑逐颜开，眼里闪著好奇与活力」。

此外，教育局团队为各校带来小礼物，鼓励学生在新一年勇敢探索、快乐学习。蔡若莲认为，对老师和家长来说，这份祝福就如暖流；对孩子而言，这更是一份温柔的肯定，「他们始终被关心、被守护。」

她透露，学校与家长充分肯定当局组织「一校一支援」队伍，由校本专业人员及教育心理学家，持续与学校紧密联系，引入「3Es情+社同行计划」等，感谢他们关顾教职员的身心健康，亦协助他们理解幼儿的情感表达，提供活动建议，引导孩子说出感受。

蔡若莲续称，香港大学教育学院与教育局正携手支援大埔区学校，专业团队将为幼稚园教师提供培训，分享与家长、幼儿沟通的技巧，促进家校合作，并协助老师「照顾好孩子，也照顾好自己」，形容这项协作不仅实用，更凝聚了社区力量。

