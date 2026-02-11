八大上学年1930人退学 按年减8.4% 一大学退学人数录增幅

本地正发展国际教育枢纽，近年各大学退学潮持续缓和。大学教育资助委员会公布八大最新数据，2024/25学年共有1930人退学，按年减约8.4%，是连续3年录得跌幅；离职教学人员则按年增约7.4%，达到348人。有立法会议员分析，大学生退学人数持续减少，与本港人口外流情况转趋稳定有关，又认为本港配合国家发展大力投放科研资源，有助吸引优良教研人才来港，预料教职员离职情况可以改善。

理大退学人数最多

教资会昨公布各资助大学的学生人数（见附表），2024/25学年八大共1930名全日制学生退学，较前一年度的2106人减少约8.4%，其中1839人修读学士学位课程，58人修读副学位，33人修读研究院修课课程，均较23/24年度下降。按院校分析，八大退学人数介乎65至422人，其中科技大学在24/25学年共245人退学，全部是本科生，较前一学年增加22人，升幅近一成，是八大中唯一录得退学人数增加的大学。退学人数最多的是理工大学，共422人退学，但较前一年度减少16人，跌幅约3.7%；最少人退学的是岭南大学，共65人退学，均为本科生。

教学人员离职情况则未见止跌，虽然一度从22/23学年的380人，减至23/24学年的324人，但24/25学年却回升至348人，按年增长约7.4%。按院校分析，理大共77人离职，人数属各校之冠，与各有50人的中文大学与科技大学，以及38人的浸会大学，离职员工人数均见增加。城市大学、教育大学和岭大的离职人数则均较前一年度减少，分别录得51人、15人和9人，香港大学维持不变，全年有57人离职。

理大回应指，每年均有教学人员因完成合约、届退休年龄或其他个人原因而离职；将继续积极而具策略地从世界各地延揽各领域人才，提升教学质素与学术研究水平。

身兼岭南大学校长特别顾问（公共事务），立法会教育事务委员会主席刘智鹏相信，大学生退学人数持续减少，与本港人口外流情况转趋稳定有关，「少了港人出去，学生流失自然少了」。对于教学人员流失情况，他强调目前全球院校均积极招聘高水平的教授增强自身优势，而香港近3至4年的表现已较以往改善，「由于多间大学体量增加，加上香港配合国家发展，令科研方面多了投放」，其他政策局如创科局等多了不少资源，有利院校招聘更多有水准的教授来港。

