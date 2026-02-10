凤溪廖万石堂中学打榄球学英文 助学生读写「达阵」 前港队校友姚锦成与师弟妹分享心得

香港国际七人榄球赛是本地最受欢迎的年度国际体育盛事，比赛过程中不乏英语交流。本港榄球名将、前港队成员姚锦成，为母校凤溪廖万石堂中学再踏绿茵场，与一众参与「英语榄球训练班」的师弟妹分享，他形容以运动引导学生学习英文是好开始，带动他们的学习兴趣。有完成训练的同学指，过程感受七榄的紧张刺激之余，自己运用英语的词汇量亦大有得着，在写作和阅读方面均见「达阵」。

学生：聆听阅读能力提升

参与「英语榄球训练班」的25名中三学生，无论是教练指导与队友之间沟通，均是以英文进行。他们甫下课便前往球场热身︰每两名学生一组按两名教练的指示拍头、肩和膝盖，听到「Toe（脚趾）」时斗快抢夺在地上的飞碟；其后分两批进行集体游戏，根据教练指示练习抛接球。最后学生组成两队，进行榄球实战对抗训练，传球、拦截、走位和达阵等动作一分不差。

喊叫声在场上此起彼落，本身是凤溪廖万石堂中学校友，曾多次为港队披甲，2018年印尼亚运会协助港队夺得金牌的退役七榄名将姚锦成，亦有到场与师弟妹交流。他指得知校长有意举办活动，认同榄球是引导学生学习英文的一个好开始︰「榄球场上很多时候都是讲英文。很多学生可能不懂英文，但通过运动学英文有一定吸引力，亦让他们认识榄球」，他期望母校日后带更多榄球活动给同学。

「英语榄球训练班」合共8节，参与的中三学生都是英文基础较弱，或学习英文动机较低。校长朱国辉指，留意到他们学英文的信心不足，亦不太敢讲，因此尝试发掘有趣的活动，让他们有机会在不同情况下讲英文，「Enjoyable（乐在其中）比任何事都重要，即使有天下间最好的课程，但学生不享受，结果仍是一事无成。」

学生会组成两队进行榄球实战对抗训练，包括传球、拦截、走位和达阵等。欧文瀚摄

参与活动的余同学称，对运用英文虽有一定信心，但在聆听及阅读方面均较逊色，活动后词汇量有所增加，丰富了写作内容之余，亦更易读懂网络文章内容；坦言以往缺乏信心使用英文的梁同学则指，在口语、聆听和阅读能力均有提升，更敢于与人讲英文，英文科考试的成绩亦较上学期测验时有进步。

该校英文科主任李文辉表示，被选中的队友来自不同班别，初时不太认识，「但到第二、三次时，学生已主动协助拿物资，如有人缺席也会有其他人补充『某同学也是』，看到他们之间在建立联系。」

