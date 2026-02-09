Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大学科研︱中大学者最新研发裸眼3D技术 毋须专用眼镜可体验

教育新闻
更新时间：12:10 2026-02-09 HKT
发布时间：07:40 2026-02-09 HKT

本港近年积极推动人工智能（AI）赋能各领域，香港中文大学工程学院信息工程学系教授欧阳万里深耕该领域，推动技术落地惠及民生。

冀用AI解决民生难题

欧阳万里生于湖南，2007年在中大攻读博士学位，其后相继担任博士后研究员、研究助理教授，前后在中大度过10年时光。2017年左右，他离开中大，前往悉尼大学开展独立研究。

在悉尼大学获得终身教职后，他通过本港的「杰出创科学人计划」，于2022年以教授身份重返中大。他坦言，疫情期间在悉尼经历逾一年封控，期间重要亲人离世，让他逼切希望陪伴湖南家人；加上香港体制开放，中大科研环境优越、人才汇聚，遂决定回流。

他指，目前团队研究重点已从「风乌」转移，最新研发裸眼3D技术，毋须专用眼镜即可通过屏幕体验3D效果，同时推进「AI for Science」相关工作，冀为自然科学与工程学发展带来革新。

欧阳万里亦身为中大赛马会「人工智能应用科学与工程」创科实验室总监，他表示，实验室除深耕气象预报研究，亦聚焦脑科学、大型语言模型等领域，冀以AI赋能生命健康、智慧城市等多领域，并培育人才，用AI解决更多民生难题。

记者 钟绰盈

延伸阅读︰

全球首个突破10天中期气象预报模型 中大研AI「风乌」天气有效预报增至11.25天

中大文物馆「丙午说马」展览 展出逾40组与马相关文物

