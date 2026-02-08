教育大学总结阿联酋访问行程 拓展院校中东地区影响力

香港教育大学校长李子建上星期二（3日）率领代表团访问阿联酋，校方今日总结行程时指出，代表团除了参加世界政府峰会，亦在当地展开多项学术合作交流及拜会多间使领馆。访问期间，代表团曾与长期合作伙伴阿联酋大学举行系列会议、参与国际媒体举办的「企业出海全球论坛」等，校方形容是进一步拓展大学在中东地区的学术影响力和合作网络。

与阿联酋大学高层代表商多项议题

教大代表团与阿联酋大学代表除回顾合作至今的成果，亦规划下一阶段的合作方向。教大提供

双方会谈结束后，教大代表团向阿联酋大学代表赠送多款纪念品。

赵亮（右）接见李子建（左）期间表明，中国驻阿联酋大使馆将持续支持教大在阿联酋进一步拓展与深化合作。

是次代表团成员包括协理副校长（内地协作及发展）兼传讯及协作处长盖会霞、特殊教育与辅导学系教授冼权锋、幼儿教育学系教授兼副系主任Alfredo Bautista、课程与教学学系杨兰博士，以及国际化项目经理王异妃博士。

教大透露，代表团访问期间曾与由阿联酋大学校监Zaki Anwar Nusseibeh和校长Ahmed Ali Al Raeesi教授带领的学校高层代表举行会议，双方回顾了合作以来取得的成果，包括共同开设双学位课程、设立联合研究基金、支援首批4项合作研究项目，以及持续开展师生交流与学术会议等。

两校会谈亦重点规划了下一阶段的合作方向，包括进一步拓展学生交换规模，围绕联合国可持续发展目标（SDGs）开展相关合作，并探讨在商学、教育学等两校关注的重点学科领域深化项目合作与联合研究的可能性。教大形容，是次高层互动进一步巩固了两校基于多年互信而建立的战略伙伴关系，推动两校合作关系迈向更广泛、更务实和更系统化的新阶段。

教大指出，在达成高层共识的基础上，两校的学术人员亦就学科层面的具体合作项目展开会谈，重点包括联合发表论文、共同举办国际学术会议，以及设计跨文化学生交流项目等，旨在将战略共识落实为可持续的学术合作方案和行动。

出席论坛访使馆 了解区内教育动向

另外，李子建与代表团在出席世界政府峰会期间，亦应邀请出席「凤凰行天下•企业出海全球论坛」。该论坛以「全球治理新浪潮中的中国企业角色」为主题，汇聚了阿联酋、阿曼等中东国家的政府高级官员及商界领袖。代表团透过论坛深入了解到中东地区的战略发展规划与产业动向，特别是阿联酋正致力打造「全球未来科技领导者」的愿景，不仅为科技、教育及人才的需求带来大量新机遇，也为未来教大在区内开展教育及科研合作和人才培养等，提供重要的前沿视野与战略参考。

代表团出访最后一站到访阿布扎比时，获中国驻阿联酋大使馆临时代办赵亮接见，期间赵亮就中阿全面战略伙伴关系框架，深入探讨高等教育机构在服务国家发展战略、促进两国人文交流中的关键作用，又表示大使馆将持续支持教大在阿联酋进一步拓展与深化合作，期待教大为推动中阿教育交流、文明互鉴，与人才培养作出更大贡献。

此外，代表团参访中国驻杜拜总领事馆期间，亦获总领事欧渤芊接见。她向代表团指出，杜拜正积极发展数字经济，打造面向未来的创新枢纽，特别注重人工智能在不同场景的应用，但缺乏基础研究的人才，为国际高等教育机构带来了重要的合作机遇，并就此为教大如何精准对接当地发展战略、与阿联酋院校开展深层次、可持续的合作提出针对性的策略建议。代表团部分成员其与亦应总领馆邀请，参加了第12届杜拜全球华人春节晚会。

教大总结行称指，通过与高校伙伴、国际媒体、外交机构及海外华人社群的多层次交流，此行显著提升了该校在阿联酋教育与人文领域的参与深度及影响力，为未来在该地区开展多元化合作奠定了坚实基础。

