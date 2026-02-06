教育局︰大力推进AI教育 培育数字时代创科人才

立法会昨日讨论由议员陈家珮提出的「制订发展策略，应对人口挑战」议案，教育局副局长施俊辉在议案总结发言时重申，局方会继续推动教育界迎变求进，大力推进人工智能（AI）教育，培育数字时代的创科人才。有议员指出，输入人才未能彻底扭转本港学校整体缩班杀校危机，呼吁当局深入探究输入年轻人口如何稳定本港学校体系。

议员吁研提升生育意愿

施俊辉强调，教育局会持续加强于学校推进数字教育，并将于今年发布《中小学数字教育发展蓝图》，另亦于今年年底前就高中数理课程设置提出优化方向和实施建议。此外，政府将继续以「职学联通、多元发展」的策略，培育更多掌握应用技能、包括AI技能的人才。

教育界议员邓飞认为，大量人才带同子女及家庭来港，仍未能彻底扭转整体缩班杀校危机，强调本地学位供应与市民生育意愿「互为因果」，呼吁当局深入探究输入年轻人口如何有助稳定香港学校体系，以及继续提升市民生育意愿。他亦关注当局培养AI人才的方向，认为要细化研究在教育体系内应培养怎样的AI专业人才，而非通才。

议员陈宗彝指出，本港过去有一段长时间「重学术，轻职专」，导致技术人才供应不足。他呼吁政府继续强化职专教育，提升社会对职专路径的信心和认受性。

