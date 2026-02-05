Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

数字教育｜教育局：153校订阅电子学习配套计划首批成果

教育新闻
更新时间：11:58 2026-02-05 HKT
发布时间：11:58 2026-02-05 HKT

数字教育｜教育局近年大力推动数字教育，教育局首席助理秘书长谢婉贞今日（5日）发表「局中人语」文章，指出由优质教育基金拨款5亿元推行的电子学习配套计划，第一批3个项目成果推出后，学校反应正面，共有153间中小学订阅。

数字教育｜今起一连两日举办研讨会及展览

电子学习配套计划合共资助22个项目，首两批项目成果已先后发布，供全港中小学和特殊学校订阅。谢婉贞表示，共153间中小学订阅第一批项目成果，部分学校订阅超过一个项目。已经发布或尚在发展的项目，大部分会提供样本，供学校免费试用。若将申请免费试用的数字计算在内，成功订阅和参与免费试用的学校超过240间。

谢婉贞亦指，为让学界更了解创新科技趋势，掌握人工智能的知识与技能以提升学与教效能，教育局、香港教育城及生产力局由今日起一连两天合办研讨会及应用展览，当中包括向学界代表介绍电子学习配套计划计划成果与教育科技解决方案。

本报记者

延伸阅读：

教育局：逾790学校申请「『智』启学教」拨款计划

「『智』启学教」拨款计划研讨会 聚焦50万拨款运用

最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
5小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
7小时前
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
9小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
2小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
6小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
23小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
23小时前