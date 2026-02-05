津校教师公积金录122亿盈余 增逾50% 供款总人数减291人 连续5年下跌

教育局昨日公布2025年津贴学校及补助学校教师公积金年报，2024/25年度津校教师公积金录得高达122亿元盈余，较2023/24年度盈余增幅超过50%，期内投资回报率为13.98%，较前一年度增加超过4个百分点；而补助学校教师公积金于2024/25年度亦录得逾4亿元盈余，按年增长逾3成。另外，2024/25年度共有2475人退出津校公积金供款，供款总人数减少291人，连续5年下跌，有立法会议员认为这与年轻一代的职场观念改变有关。

补助学校录逾4亿盈余

教育局发表最新的津贴学校和补助学校公积金年报显示，津贴学校教师公积金于2024/25年度录得约122.25亿元盈余，对比2023/24年度约80.3亿元，增长超过52%；投资回报率亦由2023/24年度9.69%，上升至13.98%。期内补助学校公积金亦录得约4.47亿元盈余，较2023/24年度约3.37亿元增加近32.9%，回报率从10.51%上升至13.27%。

在供款人帐目方面，津贴学校在2024/25年度共有2475人退出供款，当中80人退出后转往补助学校；另一方面，期内有2184人加入供款，整体而言，供款总人数减至37128人，按年减少291人，连续5年下跌。在退出公积金的供款人中，58%的年资为15年以上，按年减少2个百分点；年资10至15年的供款人占7%，与上年度相同；10年以下则占35%，按年增加2个百分点。

2024/25年度发还退出津校供款人款项共约80.9亿元，较2023/24年度少约2.5亿元。如分析退还款项情况，涉及供款人退休的款项约39.1亿元，较前一年度减少近1.7亿元；涉及离职的款项约40.7亿元，减少约8500万元；涉及身故和患病的款项为3690万元，减少约780万元。

至于补助学校的供款人情况，期内有94人加入公积金供款，退出则有106人，包括28人转往津贴学校，供款总人数整体减少12人，共1094人。在2024/25年度退出供款的人当中，58%年资达15年以上，按年减少11个百分点，年资介乎10至15年占10%，增加4个百分点；10年以下则占32%，按年度增加7个百分点。

邓飞︰年轻一代想法较多

立法会教育界议员邓飞表示，近年教师流失的幅度已趋稳定，认为学校公积金供款人数减少的原因之一，可能是近年越来越多年轻人不想当全职教师，改为在不同学校兼教，「他们的工作时间表与全职老师一样，但可能会因此占去部分用作聘请全职老师的空缺。」

对于较多年资低于10年的教师退出，邓飞指现时年轻一代想法较多，投身教育界主要是为增加自己的职场经验，「觉得（教书）不适合自己就跳出来，或者去留学读书、尝试其他新事物等，而不是及早找到终身职业。」至于目前学校聘请教师的情况，他指由于每年都有教育相关的毕业生，相信整体问题不大，惟聘请英文等个别学科的教师仍有一定难度。

