汉鼎书院称已还清离校生建校债券 警方︰未有拘控 已终止调查

汉鼎书院自2024年底爆出陷入财困，同时拖欠家长债券款项；该校创校校监徐莉于去年中表示「白武士已进场」，至近期她在社交平台宣称，汉鼎书院的「历史债务全部还清」。教育局回复《星岛》查询时确认，学校已根据与家长的协议，如期于2025年底向有关离校生家长退还建校债券。警方回应指，经进一步调查后，未有足够证据显示事件涉及刑事成分，或对任何人作出拘控，已终止调查。

教局确认属实 继续监察

汉鼎书院的公告指出，该校「沉重的历史债务，至此圆满画上句号」。社交平台截图

位于香港仔黄竹坑道的私立学校汉鼎书院于2024年底遭家长投诉，指未能赎回其建校债券，创校校监徐莉其后证实，学校因疫情等因素导致收生人数下降，加上办学成本上涨，导致有到期债务未偿还，营运书院的非牟利机构「益利乐生教育基金有限公司」欠债约1亿元。当时她承诺学校绝不关门，至去年5月，徐莉于社交平台发文称「白武士已进场」，正逐月推进债务重组工作。

事隔约半年，徐莉近期再度于社交平台发文称，「汉鼎书院历史债务清零」，帖文附有由校方发出的公告。公告指出，截至2025年12月19日，汉鼎书院「所有历史债务已圆满偿清」，自偿还计划启动以来累计已偿还约1.44亿元；当中离校生的建校债券，以及除「本金券」外其他所有需按计划偿还的债务，均于12月19日完成最后一期（第12期）偿付。校方续称，基金会开展的本金券非义务性赎回工作，目前已偿还至第12期，尚余12期，计划于今年12月31日或之前全部完成。

就此，本报向教育局查询，教育局回复时表示，一直严肃跟进汉鼎书院的营运及财务情况，据了解，学校已根据与家长的协议，如期于2025年底向有关离校生家长退还建校债券，局方至今没有接获其他家长有关学校未有退还建校债券费用的投诉。教育局表示，已提醒学校应确保学校的财政状况能支持学校持续营运，并会继续监察学校的运作情况，保障学生的福祉。

警方︰未有足够证据显示涉刑事

教育局亦重申，已于2025年4月向私立学校发出通告，要求提供正规课程的私立学校管理层在进行投资时应累积足够的营运储备，以应付学校至少4个月的营运开支，确保学校运作的管治良好，并制定长远的财务规划，确保学校经费能满足未来的发展需要；私立学校的所有投资项目均应由学校管理层审批，并在合适的情况下邀请家长代表参与。为履行财务责任并提高投资透明度，私立学校亦须至少每年一次向持份者、尤其是家长定期披露相关资料。

警方向本报表示，截至今年1月31日，共接获19名市民报案，指其子女入读香港仔黄竹坑道一间学校时购入学校债券，但其后未获全数退还，涉款合共约2100万元；案件列作「求警调查」，由港岛总区重案组第一队负责跟进。警方经进一步调查后，未有足够证据显示事件涉及刑事成分，或对任何人作出拘控，已终止调查。

