岭大牵头举办「鲸豚STEAM保育计划」 近200中学生助制朗氏喙鲸骨骼标本

由岭南大学科学教研部主办，联同香港理工大学、鲸豚生态研究所及香港海洋公园保育基金共同策划，并获环境及自然保育基金资助的「鲸豚与海洋：STEAM学生大使计划及鲸豚保育展览」，于2月1日举行启动礼。逾190名来自全港13间中学的学生将协助制作朗氏喙鲸骨骼标本，预定于2027年举行公众展览，校方冀借此推动社会大众关注鲸豚保育、海洋塑胶污染等环境议题。

环境及自然保育基金委员会主席郑锦钟期望项目可提高公众对鲸豚保育和环境可持续性的认识。

崔驿选介绍多项于本计划下的STEAM教育活动，冀透过各种学习体验，提升学生大使对鲸豚及海洋保育的认知。

王沛欣指出，朗氏喙鲸全球完整标本极少，今次是研究稀有深海鲸豚的珍贵机会。

此计划源于2024年于香港水域发生的一宗朗氏喙鲸的搁浅事件，由岭大科学教研部研究助理教授崔驿选领导，为期两年。来自全港13间中学、逾190名学生将接受制作骨骼标本的培训与指导，在11个月的制作过程中，他们将亲手处理稀有的鲸骨标本，包括脱脂处理、骨骼状态测量及纪录等科学程序，以确保标本的完整性符合展览和科学研究用途，亦需定期以系统化方式监测及记录标本的变化。

另外，参加者亦会参与一系列以STEAM为本的体验式学习活动，包括出席科学和保育讲座、到访研究设施及海洋生物救护中心、实地考察大澳渔村等，并进行艺术创作，以培训其成为具备跨学科技能的学生大使，向社区宣传鲸豚和海洋保育的重要性。

是次计划将于2027年第二及第四季举办两场「鲸豚保育展览」，展出由学生协助制作的朗氏喙鲸骨骼标本，以及本地物种中华白海豚和江豚的标本，亦会展示于朗氏喙鲸胃部发现的塑胶帆布袋，冀向公众呈现塑胶污染对海洋生态带来的威胁。展览期间，学生大使将担任展览导赏员，分享他们的亲身体验，向公众传递鲸豚生态及海洋保育讯息。另外，为项目开发的朗氏喙鲸数码3D模型及1:1 3D 打印模型，亦将为永久教学和科研资源，贡献予大学教学联盟 3DTEACH。

崔驿选表示，香港每年约有20至50宗鲸豚搁浅个案，而栖息于近岸海域的鲸豚物种，如中华白海豚和江豚，特别容易受到人类活动如沿海开发、海上交通及海洋污染的威胁；在搁浅动物的胃部亦时有发现塑胶等海洋垃圾，被弃置渔网或渔具缠绕的情况亦非罕有，期望藉是次项目让大众关注鲸豚保育及海洋塑胶污染等环境议题。

岭大科学教研部主任及副教授王沛欣指出，朗氏喙鲸全球完整标本极少，对岭大主办是次计划感荣幸，期望可让学生透过STEAM跨学科体验接触鲸鱼标本，「我们期望培训同学从科学、技术、工程、艺术多角度了解海洋保育，成为新生代保育大使，向公众传递保育讯息，让更多人意识到保护海洋生态的重要性。」

