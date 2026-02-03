STEAM教育｜大埔旧墟公立学校研舌诊App获金奖 学生：中医医院启发构思｜专访

大埔旧墟公立学校的小学生团队将中医传统舌诊智慧与人工智能（AI）技术相结合，研发出智能健康管理手机应用程式「舌可梦 望／问」，近日获「2025香港资讯及通讯科技奖：学生创新（小学）金奖」。团队成员之一、小六学生招玥溰接受《星岛》专访时表示，去年得知香港中医医院将开始营运，便构思开发与中医相关的应用程式，并结合舌诊与编程知识，并加入问诊及互动元素，历时大半年研发出程式。

团队指获注册中医师认可测试结果

「舌可梦 望／问」应用程式结合问诊与舌诊分析，运用AI生成技术，向用家提供个人化的调理建议与食疗方案。为提升舌诊的准确度，大埔旧墟公立学校的学生团队特别设计了名为「舌加加」的光环灯光装置，辅助手机拍摄时的光线稳定，装置上更搭配可爱装的饰，以吸引儿童用户。技术层面，团队收集亲友数据构建机器学习模型，并结合Google Gemini生成综合报告，期间多次咨询中医师意见，提升其诊断的准确性。团队并引述注册中医师指，认为程式的测试结果与其诊断脗合。

长者体验 正面反馈

团队向本报记者表示，应用程式主要分三大功能，包括「舌加宴」望诊、「AI舌问」问诊及互动小游戏。用户需要先通过 8条问题填写年龄、性别、病况等个人资讯，再按指引拍摄舌头。系统会基于注册中医师提供的数据库，分析舌质颜色、舌体形状、苔色及苔干湿度，最终生成综合报告及对应食疗建议，例如「热气」时可饮用菊花茶、冬瓜绿豆汤等清热食材。团队成员彭玥乔分享，自己曾亲身尝试这些食疗建议，认为颇有成效，而团队过去在大埔区内商场摆设摊档，供长者体验时，也获得不少正面反馈，指认同程式能方便他们分析身体的健康情况。

谈及研发过程，招玥溰坦言收获颇丰，「中医理论博大精深，我们将学到的舌诊知识与编程结合，反复调整才成功做出应用程式，非常有成就感。」团队成员更在假日走访中医诊所，向医师请教舌头对应人体器官的相关知识；并于去年7月前往北京师范大学交流，获学者提供建议，改良应用程式的功能设计。

大埔旧墟公立学校创新及STEAM教育总主任区建强表示，学校每年举办创科成果展，六年级学生须分组完成创科专题，此项目源自学生的日常构思，校方于课程中教授基础编程知识，学生为研发程式，而主动钻研新技术、学习新套件，老师则从旁提供技术支援与人脉协助。他欣慰地提到，有团队成员原本的性格较文静，通过参赛变得越来越外向，不仅编程能力有所进步，沟通与团队协作能力也大幅提升。对于程式的未来发展，他指目前程式主要用于校园创科比赛，若谈及商业化推广，或会留待学生升中后再作计划。

记者 佘丹薇

