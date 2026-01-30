完善教师注册机制│消息：教师或需每3年「续牌」 立法会议员指年期合理

立法会教育事务委员会将于下周五讨论修订《教育条例》以完善教师注册机制、加入执业证书的议题，教育局日前表示，将基于现行在职教师须于每3年150小时的专业进修要求，订定日后教师在取得执业证书时的相关要求。消息人士指出，执业证书的年期拟定为3年，意味日后在职教师或需要每3年「续牌」一次。有立法会议员认为3年年期合理，亦可对应现行教师培训的3年周期。

教育事务委员会下周讨论

全港现有约16万名已注册教师之中，有7万多人属在职教师。教育局现正修订《教育条例》，以完善教师注册机制，引入执业证书和定期更新要求。教育局局长蔡若莲本周二在立法会政策简报会上表示，目前教师注册是终身制，为回应社会需求，而引入设年期限制的执业证书，已注册教师需要符合专业进修、无刑事犯罪纪录等条件，方可获发执业证书。

教育局副秘书长刘颖贤当时补充指，现时教育局要求在职教师须于每3年150小时的专业进修之中，划出30小时参与有关的核心培训，并在此之上，订定执业证书的相关培训安排。有消息人士向《星岛》透露，当局考虑将执业证书的年期定为3年，若在职教师期望继续在公帑资助学校任教，日后或需要每3年更新一次执业证书，相关安排亦对应由2020/21学年起实施的教师培训周期。

邓飞：配合教师培训周期

对于执业证书的年期限制，立法会教育界议员邓飞认为3年属合理年期。他指出，小学及中学均以6年为准，而初小、高小、初中及高中各有3年；另一方面，在职教师须于每3年150小时的专业进修要求，也是以3年为一个周期计算，他认为若执业证书年期定为3年，可与培训周期互相对应。

香港直接资助学校议会副主席陈狄安表示，教师每3年参与150小时持续专业发展的要求，目前是「软指标」，并非硬性指标。教师可参与交流团、研讨会等活动，以达到相关要求；学校亦设有教师发展日，他相信教师不难达到150小时的培训要求。若日后相关培训要求成为「硬指标」，他指「届时大家会紧张一些去计算时数」，预计不少学校亦会订明制度，为在职教师记录及计算其参与的培训活动及时数。

