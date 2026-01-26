Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大校长出席达沃斯论坛 探讨神经科学及科研发展

教育新闻
香港科技大学校长叶玉如刚出席在瑞士达沃斯-克洛斯特斯举行的2026年世界经济论坛年会，参与多场圆桌会议及专题研讨会，就神经科学、大学在时代变迁中的角色、科研的未来发展，以及健康创新等议题，与全球领袖作深入交流。

叶玉如：此行收获丰硕

叶玉如（中）于题为「关于大脑的最新发现」的专题研讨会上担任嘉宾讲者。世界经济论坛提供
叶玉如（右）与世界衞生组织总干事谭德塞（左）合照。科大提供
在出席年会期间，叶玉如以香港高教界唯一代表的身份出席全球大学校长论坛（GULF）。她在圆桌会议上阐述，大学应致力谋求公共福祉，积极促进对话、搭建桥梁、凝聚共识，并为客观与理性的交流提供土壤。她指出，大学的使命应紧扣社会所需，「从培养学生的多元化，到培育他们毕业后成为面向未来的世界公民。多元化的学术氛围能激发更深层的思考，让学生得以应对未来复杂的挑战。」

作为国际知名的神经科学家，叶玉如亦获邀于主题为「关于大脑的最新发现」的专题研讨会上担任嘉宾讲者，与来自牛津大学、苏黎世联邦理工学院的学者同场讨论。在另一场关于科研未来的会议上，她表明将科学发现转化为对现实世界具影响力的成果「十分重要」。

叶玉如总结行程时形容，此行收获丰硕，特别是有机会与逾20名大学校长及其他全球领袖深入交流，「能够参与这场汇聚全球思想领袖的盛会，实在受益良多。年会为跨领域交流提供了难得的平台，让我们共同构想更美好的未来。」

本报记者

