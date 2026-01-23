网传理大教授疑似收受学生礼物 包括茅台及冬虫夏草 理大：按既定程序处理
更新时间：17:25 2026-01-23 HKT
社交平台近日流传一条影片，影片显示，有香港理工大学的教授疑似收受学生送赠的茅台及冬虫夏草，引起网民关注该教授是否收受贿赂。
影片疑在教授办公室门外拍摄
该影片从门外拍摄，影片中显示，有学生在一名学者的办公室内，向他赠送两瓶茅台酒及冬虫夏草等礼品。从办公室的门牌可见，该名学者的英文名称为「Prof. ZHU Zi-Qiang」，翻查资料，涉事的学者疑为理大电机与电子工程学系讲座教授诸自强。
理大回复《星岛》查询时表示，大学一向重视员工诚信操守，《员工手册》中已列明《接受利益和款待的诚信指引》，并要求全体员工严格恪守，「就相关事宜，本校已按既定程序处理。」
