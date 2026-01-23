Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大计算与数据科学学院首推双校区教学 逾200学生本学期赴沪学习

教育新闻
更新时间：00:01 2026-01-23 HKT
发布时间：00:01 2026-01-23 HKT

香港大学昨日宣布，计算与数据科学学院于2025/2026学年第二学期，首度推出「一院两校区」沪港双校区教学模式，新成立的「上海教研基地」已正式展开教学活动。港大称，参与学院「科技菁英计划」的学生可于港大本部校园与上海教研基地修读课程，体验跨地域的科研与学习环境。港大预计于第二学期期间，将有逾200名计算与数据科学学院的本科及研究生于该基地学习。

基地提供沉浸式学习环境及实习机会

港大预计，将有逾200名学生在第二学期于上海教研基地学习。港大提供
港大计算与数据科学学院启动首个「一院两校区」学期。港大提供
港大计算与数据科学学院院长马毅于上海举办的学生迎新日上，鼓励学生勇于突破自我，积极探索在香港以外难以实现的多元学习体验。港大提供
上海教研基地位于张江高科技园区，该园区汇聚了顶尖科技企业与科研机构，拥有蓬勃发展的创新生态体系。港大计算与数据科学学院副院长林德华表示，基地面向包括本科生、硕士生及博士生所有层级的学生，提供沉浸式的上海学习环境。学生不仅能亲身体验上海的高科技产业生态，更可获得独家实习机会。

港大计算与数据科学学院院长马毅表示，自学院于2024年7月1日成立以来，致力于改革传统教育模式。此次港沪双教学基地的启动，契合香港与国家在科技领域的战略发展，为未来领袖提供于计算机、数据科学与人工智能等方面的关键技能，亦是推动学院创新与提升全球竞争力的重要一步。

