第四十一届星岛辩论 | 圣公会林裘谋界题胜一筹

更新时间：16:21 2026-01-22 HKT
发布时间：16:21 2026-01-22 HKT

正方香港道教联合会圆玄学院第一中学对反方圣公会林裘谋中学的一场赛事，辩题为宠物经济蓬勃发展对香港社会发展利大于弊。

正方的辩论主线从两方面展开。首先，正方认为宠物经济切合社会发展的需要。全港现有超过20万人饲养宠物，把宠物视为家庭成员。宠物为现代人提供重要的陪伴价值，满足心理需求。此外，宠物经济可以推动新兴产业发展。随着主人对宠物产品品质要求提升，对自身生活品质的要求也将更重视，形成良性循环，带动经济蓬勃发展。正方在辩论中反复强调，全港有20多万宠物主人，超过40万宠物，如此庞大的消费群体对经济发展的贡献不言而喻。

反方就蓬勃发展的定义进行论述。反方认为，蓬勃发展代表该行业已成为香港支柱行业，地位媲美金融业。然而，宠物经济占国民生产总值的比例微不足道，远远未能达到蓬勃发展的水平。针对辩题，反方提出两点反对理由。第一，如果政府将资源投放在微乎其微的宠物经济上，不但回报低，还将牺牲经济效益更高的项目。其二，要让宠物经济蓬勃发展，必然是宠物无处不在，但社会上有许多人不喜欢宠物，推动宠物经济将压缩这部分市民的生活空间。

综观这场比赛，评判认为反方对蓬勃发展的定义过于严苛，其实并不恰当。然而正方在赛事中完全没有对这一点提出异议，评判只好视正反双方都同意这个定义，并由此评定论辩的优劣。以该定义而言，反方论点更具压倒性，可进入下一场比赛。

 

