数字教育 │ 蔡若莲：逾9成教师有信心使用电子工具

政府近年大力推动数字教育，教育局局长蔡若莲今日（21日）于立法会回应议员质询时表示，教育局于2024/25学年向全港学校进行数字教育调查，回复率近92%，当中逾9成回复的教师表示，有信心使用电子工具。她亦提到，预计于今年内公布《中小学数字教育蓝图》，目前已完成初稿。

立法会议员黄锦良就有关数字教育的议题提出口头质询，关注本港学校在推动数字教育上的差异，以及前线教师在运用数字科技进行教学的信心及能力等方面。

教育局局长蔡若莲指出，局方于过去两年共提供7万多个名额，供全港公帑资助学校的教师参与相关培训，单在2024/25学年已推出430多个数字教育培训课程，提供超过3.5万培训名额。她续指，教育局亦举办「善用人工智能促进小学课程发展研讨会」，吸引超过120小学、近350名校长及教师参与。

蔡若莲亦指，教育局于2024/25学年向全港学校进行数字教育调查，回复率近92%，当中超过95%教师表示，有信心使用电子工具，能够掌握运用电子工具以提升教学效能、协助学生发挥创意、以科技解决日常问题等。

教育局早前提及，正编订《中小学数字教育蓝图》，预计于今年内发表，蓝图将涵盖推展数字教育的具体方案，包括订定「人工智能素养」学习架构、将人工智能教育纳入核心课程、强化教师的人工智能培训等。蔡若莲表示，预计于今年内公布《中小学数字教育蓝图》，目前已完成初稿，正收集不同持份者的意见，以优化内容。

