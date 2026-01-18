Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026｜多间大学师生参与 都大首设健跑队

教育新闻
更新时间：16:06 2026-01-18 HKT
发布时间：16:06 2026-01-18 HKT

「渣打马拉松2026」于今日（18日）举行，多间大学的师生参与赛事，香港都会大学更首度成立健跑队，集合逾160 名运动健儿出战。

渣打马拉松2026｜都大师生组打气团 理大约3000人参与

理大多名师生参与渣马，现场气氛热烈。理大提供
都大表示，逾160人的健跑队由学生、教职员及校友组成，都大校长林群声及多名大学管理层成员清晨到达维多利亚公园，为一众大学健儿加油打气。近百名都大师生及校友亦组成打气团，分布于赛道沿途多个打气点，齐声为都大跑手呐喊打气，现场气氛热烈。

至于曾连续10年获得渣马「最鼎力支持大奖」的香港理工大学，校方今日齐集管理层、学生、教职员、校友及其亲友等共约3000人，共同参与这项年度体育盛事，展现「理大精神」。理大校长滕锦光与多名大学管理层到场支持，为参赛健儿打气助威，与现场师生、校友打成一片。

渣打马拉松2026｜教大「跑出教育未来」 浸大参赛人数创历届之最

教大副校长（行政）方永豪今年继续参与渣马赛事。教大提供
浸大校董会暨咨议会主席黄英豪、浸大校长衞炳江联同其他管理层成员，与浸大跑手在维园手球场合照。浸大提供
香港教育大学表示，适逢教大正名10周年，数百名教大师生、精英运动员及校友组成「教大香港马拉松跑手队」渣马。教大跑手队以「跑出教育未来」为口号，为大学出力。教大校长李子建亦与管理层、教职员及学生到场为健儿打气，展现教大上下同心、活力洋溢的一面。

香港浸会大学则指，浸大马拉松队派出超过800名教职员、学生及校友参与渣马，人数创历届之最。浸大同时竞逐大会首次举办的「大专挑战杯」，凭杰出表现勇夺季军。浸大校董会暨咨议会主席黄英豪到场为一众健儿打气，浸大校长衞炳江教授亦身体力行，出战大专挑战杯。大批师生、校友及支持者聚集多个应援点为跑手助威，现场更有学生啦啦队以舞蹈表演为浸大健儿打气。

本报记者

