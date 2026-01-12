国安教育｜警务处办国安推广计划书比赛 鼓励中小生传递相关讯息至社区

近年警方持续加强国家安全教育的推广工作。警务处举行记者会回顾去年中小学国安教育的推进情况，并宣布今年将举办「NStudio同心．共创．护国安」国安推广计划书比赛，鼓励中小学生将「国家安全，人人有责」的讯息传递至社区。警务处助理处长（国家安全）郭嘉铨表示，得奖方案会落实推行，获胜者更可获邀参加香港或内地导赏团，例如参观中国文昌航天发射场。比赛将于本月25日截止报名。

警务处助理处长（国家安全）郭嘉铨表示，获胜者可获邀参加香港或内地导赏团。陈浩元摄

郭嘉铨指出，警方尤其重视年轻一代培育，警队通过多个途径推动国安教育，包括与校长会、家长教师会及办学团体每半年定期会面，并藉警民关系主任、专责学校联络主任加强社区与学校联系。同时，为支援教学并减轻教师负担，警方已将国家安全教育套件供学校参考，并会配合教育局课程框架及活动规划年表举办活动。

他表示，今年警务处国家安全处将主办「NStudio同心．共创．护国安」国安推广计划书比赛，并获保安局、民政及青年事务局、香港教育工作者联会及星岛新闻集团支持。比赛旨在鼓励参赛者深入探讨国家安全与日常生活的关系，传递总体国家安全观及「国家安全，人人有责」的讯息。比赛按年龄及团队划分为小学组、初中组、高中组及青少年制服团队组4个组别，接受个人或小组参加，每组需由学校老师或「国家安全教育地区导师」指导。比赛现正接受报名，将于本月25日截止报名及提交计划书，2月9日公布入围名单。

比赛分三阶段进行，参赛者需先提交具体可行的创意计划书，入围者需要制作2分钟短片阐述方案，最后十强会进行现场简报并接受评审提问。评审团成员包括教联会成员、国安教育地区导师及警务处代表，将会按设计方案、创作概念、出席工作坊、简报演说、短片制作、方案预算及实际执行7个准则评分。

是次比赛强调「从计划到实践」，参赛者将获安排参加免费的相关技能工作坊，得奖方案会落实推行。同时，入围者可获现金券，各组别冠、亚、季军除奖杯及奖状外，更可获邀参加香港或内地导赏团，例如参观中国文昌航天发射场。郭嘉铨表示，希望获胜计划书得以实践，并相信由年青人设计的推广方案，会更易被同辈接受，能更有效在青少年群体传播国安信息。

此外，警方今年将在教联会主办的「2026年优秀教师选举」中增设「国家安全教育」奖项，表彰教师在推广国安教育方面的努力。郭嘉铨指出，希望可借此正面推动国安教育，并让教师互相借鉴国安教学方法，提升国安教育工作成效。

