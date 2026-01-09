Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机构伙剑桥大学 推数学精英遴选及培养计划

有学生遴选及培养机构推出数学精英遴选及培养计划，与英国剑桥大学露西‧卡文迪许学院合作，于包括香港在内的亚洲地区举办考试，供中学生参与，并挑选成绩最好的20名学生，资助他们于今年8月前往剑桥大学，参加为期两星期的暑期数学课程。

有机会赴剑桥读暑期课程

是次计划由Clarkson Institute推出，相关的考试将于4月底举行，供来自亚洲地区的高中学生，或由学校评估达到应有水平的初中学生参与。参加考试的学生须在两小时内完成试卷，成绩最好的20名学生将获全额资助，于今年8月2日至16日期间前往剑桥大学，参与由露西‧卡文迪许学院两名学者Owain Salter Fitz-Gibbon和James Moore设计的数学课程。

本身是剑桥大学校友的Clarkson Institute创办人王德志认为，香港有不少学生的潜质足以入读顶尖名校，但未必知道如何报读，形容今次计划有助学生加深了解剑桥大学，提升他们报读的意愿。他计划日后邀请更多剑桥大学的教职员来港出席活动，冀助本港家长和学生加深对该校的认识。他续指，若学生钻研数学，日后成为数学家，也属理想出路，鼓励学生毋须太担心发展前景。

剑桥大学露西‧卡文迪许学院院长Girish Menon表示，该学院曾接待来自香港的学生，形容香港的学生具志向和热情。他认为数学知识除了有助推动科技创新，更是许多公共政策的基础，相信加强数学教育将有助推动社会经济和科技发展。他期望能招揽有志在数学方面发展的学生，鼓励他们将来报读剑桥大学。

记者 欧文瀚

