中大获研资局拨款1594万 推动再生医学和海洋研究

香港中文大学昨日公布，获研究资助局2025/26年度研究影响基金（RIF）拨款合共1594万港元，以开展两个分别涉及再生医学和海洋研究的项目。中大副校长（研究）岑美霞表示，大学将持续通过支持研究团队，拓展国际合作网络，并将卓越学术成果转化为具影响力的解决方案。

开展探索性疗效试验

由中大生物医学学院教授陈佩领导的「巩固首个本地研发的先进治疗产品（ATP）－工程化骨软骨组织（eOCT）的临床转化，用于治疗创伤性软骨损伤患者」研究项目，获拨款880万元。研究团队早前成功开发利用患者骨髓干细胞制成模拟关节结构的eOCT单一植入体，并在先前的RIF支持下，开展eOCT的首个人体（FIH）试验，以及与位于新加坡的良好生产规范（GMP）设施合作，完成验证及制备临床批次，为4名患者完成eOCT植入。今次的计划期望将经过验证的GMP生产流程转移回香港，并开展探索性疗效试验。

至于由中大工程学院助理院长（研究）任伟协调的「研发面向深海探测的原位感知平台」项目，则获得714万元资助，研究团队将开发结合光纤增强光热气体感测器与载人深潜器的新型感测平台。感测器封装于钛合金容器中，将进行实验室及模拟深海测试，并分别于冷泉和热液区实地测试，包括在约1400米深的南海海马冷泉试验，以及探索深达1万米的深渊海沟。

本报记者

