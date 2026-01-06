Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大委任安思远为商学院院长 许佳龙转任协理副校长（学术发展）

教育新闻
更新时间：16:56 2026-01-06 HKT
发布时间：16:56 2026-01-06 HKT

香港科技大学今日（6日）宣布，委任安思远（Prof. Frederik Anseel）为科大商学院院长，任期由2026年2月1日起生效。至于自2024年7月起担任商学院署理院长的许佳龙，将转任为科大协理副校长（学术发展）。

安思远为全球前2%顶尖科学家

科大表示，安思远曾任澳洲新南威尔斯大学商学院院长，在其领导下，该学院连续3年膺澳洲最佳商学院。他是组织领导、学习与回馈研究领域的知名学者，于比利时根特大学取得组织心理学博士学位，更获史丹福大学评选为全球前2%顶尖科学家，并担任7份国际期刊编委。

对于任命，安思远表示，「我十分荣幸能在此关键时刻加入科大，期待与同仁携手，进一步提升商学院的学术领先地位，拓展全球合作网络，并培育学生成为在人工智能驱动的时代担当重任的未来领袖。」

科大于2024年6月宣布，委任时任科大商学院院长谭嘉因为副校长（行政），由2024年7月1日起生效，许佳龙其后担任商学院署理院长至今。科大表示，感谢许佳龙自2024年7月起担任商学院署理院长，尽心服务大学，「在安思远教授履任第六任院长之际，许教授将转任为科大协理副校长（学术发展）。」

