浸大团队于港珠水域发现两软珊瑚新物种

香港浸会大学的研究团队在香港宋岗岛和珠海黑洲岛附近的岩礁海域，发现两个全球首次被确认的软珊瑚新物种，包括「双形拟球骨针软珊瑚」及「膨大拟柱软珊瑚」，两个新珊瑚物种分别隷属「拟球骨针软珊瑚属」和「拟柱软珊瑚属」，是次发现令属内物种各增至11个，当中双形拟球骨针软珊瑚更是首次在中国海域发现同属物种。

厘清两者进化关系

新发现的珊瑚物种「双形拟球骨针软珊瑚」。浸大提供

伸出触手的「双形拟球骨针软珊瑚」。浸大提供

在海洋的新珊瑚物种「膨大拟柱软珊瑚」。浸大提供

在实验室的新珊瑚物种「膨大拟柱软珊瑚」。浸大提供

由浸大生物系教授邱建文领导的团队，自2023年起在香港宋岗岛和珠海黑洲岛附近的岩礁海域，水深约15至25米处采集了8个珊瑚样本，并运用综合分类学，即结合形态学和遗传学资料以界定物种的方法，在这些样本中鉴定出该两个新物种。

其中，「双形拟球骨针软珊瑚」是在宋岗岛外的海域发现，亦是首次在香港发现「拟球骨针软珊瑚属」物种。它呈鲜艳橙红色，组成指状群落，并有明显的茎或有分枝，通常与其他珊瑚物种一起零散分布于巨石之上，特征为其茎部骨针有梭形结构。「膨大拟柱软珊瑚」则在香港和珠海海域均有发现，是过去15年在香港发现的第三种「拟柱软珊瑚属」物种，这种珊瑚依附于海底岩石表面组成群落，呈黄色或橙色，有长触手，且其骨针结构独特，过去被误认为另一个珊瑚物种。

团队亦厘清了两个新珊瑚物种的进化关系，当中「双形拟球骨针软珊瑚」是一种澳洲珊瑚的姊妹物种，「膨大拟柱软珊瑚」则与一种香港本地物种相近，惟此两物种与这些姊妹物种在遗传和形态上具有明显差异。

在今次研究之前，中国海域仅记录了4个属于「拟柱软珊瑚属」的物种。邱建文认为，是次研究扩阔了对粤港澳大湾区软珊瑚多样性的认识，「即使在城市水域，生物多样性仍充满奥秘，有待我们去记录并加以保护。」



