香港伍伦贡学院传拟改名 校方证实正作咨询

教育新闻
更新时间：07:30 2026-01-02 HKT
发布时间：07:30 2026-01-02 HKT

澳洲伍伦贡大学去年底更改大学中文名称为「沃隆港大学」，其后网上流传消息称，作为该校全球网络成员之一的香港伍伦贡学院有意跟随改名，正就此收集意见。香港伍伦贡学院近日回复《星岛》查询时证实，正向所有学校相关人士进行咨询，预计今年初完成。

伍伦贡大学已更名「沃隆港大学」

伍伦贡大学去年11月宣布更改中文译名为「沃隆港大学」，校方指今次更名恰逢建校50周年，冀以全新的中文名称寄寓「沃土育英才，隆誉通世界」的美好愿景。

在本港，社交媒体其后流传一份由香港伍伦贡学院发放的公开咨询问卷，指校方计划改名，以与大学的新名称保持一致，强调更名不会影响学生获得的学术资格，亦不会改变其在资历架构中的认可地位，学校英文名称UOW College Hong Kong也会维持不变，「欢迎大家就此发表意见或提问」，并于2025年12月30日前提交回馈。
 
香港伍伦贡学院回复本报查询时表示，知悉澳洲伍伦贡大学方面更改大学中文名字一事，作为伍伦贡大学全球网络成员之一，校方亦会跟随大学，对在港学院的中文名字作出适当更改。学院正与所有学校相关人士，包括校董会、员工、学生及旧生等进行咨询，预计今年初完成，然后根据程序向教育局、香港学术及职业资历评审局、公司注册处等提出申请，获批后会向外界公布。

本报记者

延伸阅读︰

都大获拨款逾2200万元设「模拟飞行教研室」 将配备A350飞行模拟器

岭大「策略调整」分拆自资部门副学位课程 新办学团体网站显示为「正在维护中」

