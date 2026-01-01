Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多间大学于元旦日举行升旗仪式

教育新闻
更新时间：18:27 2026-01-01 HKT
发布时间：18:27 2026-01-01 HKT

今日（1日）是元旦日，本港多间大学均有举行升旗仪式，迎接新的一年。

贵州大学护旗队赴理大参与升旗

其中，在香港大学，港大校长张翔联同校务委员会、教务委员会和学院成员、教职员及学生等，出席于百周年校园李兆基会议中心大会堂举行的升旗仪式。香港中文大学的元旦升旗仪式于大学升旗台举行，中大校董会主席查逸超及校长卢煜明，联同大学校董会成员、大学管理层、教职员、学生和校友等80人出席。

香港浸会大学校董会暨咨议会主席黄英豪，联同校长衞炳江等约200人出席升旗仪式。香港城市大学的升旗仪式则于城大广场举行，仪式由城大副监督钟瑞明及校董会主席魏明德主持，近200人出席。

香港理工大学亦举行升旗仪式，理大校董会主席林大辉、校长滕锦光、大学管理层、顾问委员会及师生等近400人出席，仪式由理大学生升旗队连同专程来港的贵州大学国旗护卫队负责。香港教育大学则于大埔校园举行升旗仪式，教大校董会副主席陈浩华、校长李子建，以及大学管理层、师生及校友代表等均有出席。

另一方面，香港都会大学的升旗仪式，由新成立的都大学生国旗护卫负责升旗，学生国旗护卫队由14名都大全日制本科课程学生组成。都大校长林群声、大学校董会成员、管理层和师生代表等均有出席仪式。

本报记者

