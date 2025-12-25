Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

倪一清：积极配合建设国际创科中心 推动知识转移｜专访

教育新闻
更新时间：07:30 2025-12-25 HKT
发布时间：07:30 2025-12-25 HKT

【AI助防风减灾系列·理大专访】政府及学界近年大力推动知识转移，香港理工大学土木及环境工程学系智能结构与轨道交通讲座教授倪一清认为，自己作为学者，除了从事学术研究，亦期望研究成果可以应用于业界。然而，他指出，「香港没有那么多industry（产业），我们也要有application scenario（应用场景）」，坦言这是推动知识转移工作的主要挑战。

与辉达商讨合作空间

对于政府致力把香港建设为国际创科中心，倪一清表示认同并积极配合，「政府很重视这件事，希望我们把做出来的成果用在不同国家、不同城市，可以提升香港在创科方面的reputation（声望）。」他举例，他和研究团队计划把「智能式热带风暴减灾系统」推广至其他沿海城市，期望香港可以发挥牵头作用。

他透露，团队正与晶片巨头辉达（Nvidia）商讨合作空间，期望通过Nvidia把新建的系统推广至全球。他指Nvidia属全球知名公司，若新系统能配合他们的硬件或软件，将有助推动知识转移的工作，「这是香港的科学家希望做的，我们希望可以做到（推广）去全世界。」

需要本地应用场景

问及推动知识转移面对哪些挑战，他坦言挑战很多，其中是否有足够的应用场景，属于主要的挑战，「香港没有那么多industry（产业），我们也要有application scenario（应用场景），才可用到新系统。」他指出，适逢北部都会区即将发展，新系统可先应用于北都，其后逐步推广至内地城市，「首先在香港应用，接着我们到大湾区用。」

记者 陈嘉婉 钟绰盈

