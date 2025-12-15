大肠杆菌｜港大研新基因组追踪法 揭耐药细菌传播途径

由香港大学土木工程系教授张彤领导的研究团队，早前针对本港河流及污水等城市水体中常见、可产生抗生素耐药性的大肠杆菌展开研究，并研发出新型基因组追踪方法，以精准追踪耐药细菌和耐药基因在本港不同环境的流动和传播途径，冀为公共卫生防护策略提供启示。

团队支持建综合监测系统

抗性质粒的区域与全球尺度传播。(图片来源：港大网站)

是次研究获大学教育资助委员会主题研究计划资助，团队采用纳米孔长读长测序技术，分析一年内收集的1016个大肠杆菌样本，涵盖不同细菌类型、耐药基因及环状质粒。团队同时追踪细菌菌株及携带耐药基因的质粒（小型基因片段），以了解耐药性在人、动物与环境之间的传播机制。

研究团队发现，不同来源的细菌在基因上高度相似，其中142组相同菌株同时存在于人体与环境水体中。团队更识别出195个同时存在于人类、动物及环境的质粒，显示耐药基因能透过可移动DNA传播，实验亦证实部分质粒能在细菌间转移。

研究成果已发表于国际期刊《自然-通讯》，第一作者徐晓庆指出，这项研究通过量化人类、动物与环境水体之间的生态连通性，有助解释耐药性传播途径，为更一体化的监测与干预策略提供依据。研究团队支持建立综合监测系统，整合污水、环境及临床数据，帮助决策者及早预警并优先处理高风险质粒与菌株。

