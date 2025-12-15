Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大肠杆菌｜港大研新基因组追踪法 揭耐药细菌传播途径

教育新闻
更新时间：00:01 2025-12-15 HKT
发布时间：00:01 2025-12-15 HKT

由香港大学土木工程系教授张彤领导的研究团队，早前针对本港河流及污水等城市水体中常见、可产生抗生素耐药性的大肠杆菌展开研究，并研发出新型基因组追踪方法，以精准追踪耐药细菌和耐药基因在本港不同环境的流动和传播途径，冀为公共卫生防护策略提供启示。

团队支持建综合监测系统

抗性质粒的区域与全球尺度传播。(图片来源：港大网站)
抗性质粒的区域与全球尺度传播。(图片来源：港大网站)

是次研究获大学教育资助委员会主题研究计划资助，团队采用纳米孔长读长测序技术，分析一年内收集的1016个大肠杆菌样本，涵盖不同细菌类型、耐药基因及环状质粒。团队同时追踪细菌菌株及携带耐药基因的质粒（小型基因片段），以了解耐药性在人、动物与环境之间的传播机制。

研究团队发现，不同来源的细菌在基因上高度相似，其中142组相同菌株同时存在于人体与环境水体中。团队更识别出195个同时存在于人类、动物及环境的质粒，显示耐药基因能透过可移动DNA传播，实验亦证实部分质粒能在细菌间转移。

研究成果已发表于国际期刊《自然-通讯》，第一作者徐晓庆指出，这项研究通过量化人类、动物与环境水体之间的生态连通性，有助解释耐药性传播途径，为更一体化的监测与干预策略提供依据。研究团队支持建立综合监测系统，整合污水、环境及临床数据，帮助决策者及早预警并优先处理高风险质粒与菌株。

本报记者

延伸阅读：

港大发表最新策略发展计划 将全面善用及深度探索AI

港大：预期今年录取1600名非本地生 明年占比有望达50%

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
3小时前
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
20小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
14小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
投资理财
7小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
4小时前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
社会
5小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
17小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
5小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
22小时前