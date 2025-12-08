Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

都大颁授荣誉博士学位予4人 典礼前默哀悼念宏福苑火灾罹难者

教育新闻
更新时间：20:10 2025-12-08 HKT
发布时间：20:10 2025-12-08 HKT

香港都会大学（都大）今日（8日）举行荣誉博士学位颁授典礼，典礼开始前，全场站立默哀一分钟，悼念大埔宏福苑火灾罹难者。在典礼上，都大副校监方正颁授荣誉博士学位予4名杰出人士，分别为香港护理及助产专科学院院长冯玉娟、都大基金会荣誉会长何陈婉珍、冼为坚基金有限公司董事冼雅恩，以及国际知名艺术家徐冰。

林群声赞扬4人为学习楷模

都大校长林群声向4人致以祝贺及敬意，赞扬他们在经济、社会和文化发展方面持续作出重要贡献，「4位荣誉博士学位领受人的卓越成就将是都大学生及其他成员的学习楷模，亦期待他们日后会给予大学宝贵意见、指导和支持。」

本报记者

