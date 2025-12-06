升中丨最新《中学概览》出炉 全港官津中学共减7班中一

最新的《中学概览》昨日发布，根据《星岛》统计，在全港官津中学之中，共有7间中学减一班中一，合共减7班中一，分布在屯门、西贡、黄大仙、离岛及观塘区。其中，西贡区及离岛区分别有两间中学的中一级减班，各减1班。有中学校长估计，减班情况与适龄人口下降及「零双非」政策等因素有关。

西贡区及离岛区分别有两间中学中一减班

根据《中学概览2025／2026》，本报统计发现，全港官津中学共减少16班中一。撇除因采用循环式平衡班级结构，即隔年减开一班中一的中学，以及未有以「区本扩班」的北区中学，全港官津中学合共减7班中一。其中，离岛区有两间中学分别减1班，包括早前已获教育局核准于新学年只开办一班中一、面临「杀校」的长洲官立中学。西贡区有两间中学的中一由3班减至2班；观塘区、屯门区及黄大仙区则各有1间中学减1班。

另外，根据本报统计，观塘、屯门及西贡共有4校由3班中一减至2班。根据教育局现行政策，若中学连续2个学年只开2班中一，下学年将不获批准以3班参加中一派位。

校长：北区只是扩少了班 不是减班

北区自2018年起推行「区本扩班」，区内部分学校配合教育局的政策额外加开一班中一，因应每年的学额需求而决定是否加班。经统计后，北区共有3间中学按年少开1班中一，香港中学校长会主席连镇邦向本报表示，「北区只是扩少了班，不是减班。」相比去年统计全港官津中学净加开11班，他分析，北区中一扩班的学校总数减少等因素，令整体出现减班情况。

香港津贴中学议会主席李伊莹表示，减班情况或与「龙年效应」结束、适龄人口下降及「零双非」政策等因素有关。她认为，随着各项人才计划的受养人来港就学，以及港人子弟和内地就读小学的港籍学生回流升中，「减班」情况已相对缓和，「没有其他因素的话，可能（减班）减得更厉害」。

教育局：料49800人于2026年度参加中一派位

教育局昨日回复本报指，按现有资料估算，2026年度参加中一派位的学生总人数约有49800人。换言之，即较上一年度增加约1800人。李伊莹分析，参与派位人数上升，主要因人才计划带动受养人来港就学，同时亦有更多在内地就读小学的港籍学生选择返港升中。

课程方面，本报发现，部分中学增加其初中语言科目，例如黄大仙区德爱中学于本学年起，在初中增设日语及法语课程；而观塘区佛教何南金中学在原有的日语课程之外，新增韩语与西班牙语。此外，今年有部分学校加强支援非华语学生，例如北区的粉岭官立中学为录取的非华语学生提供课后中文学习支援、增聘额外教师或教学助理、发展校本中国语文课程及调适教材，以及举办共融校园活动。

本报记者

延伸阅读：

升中丨中一自行分配学位申请表明日起派发 须于1月2日至16日递交申请

升中︱港华、皇仁等5校获批中一4班变5班 教育局：持续检视有关安排 因应实际情况优化

