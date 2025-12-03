大埔宏福苑五级火丨阮郑梦芹小学54名学生受灾 校友会发起募捐 冯梁结纪念中学明日起恢复实体课堂

受大埔宏福苑五级火影响，上星期五共有5间大埔区学校继续停课，各校于本周一以不同方式复课。邻近宏福苑的圣公会阮郑梦芹小学，其校友会今日（3日）公布，根据学校纪录，学校共有54名学生居于宏福苑，现今家园尽毁，急需社会各界援助，校友会发起募捐行动，以支援受灾学生和其家庭。至于一度被借用为庇护中心的中华基督教会冯梁结纪念中学向《星岛》表示，将于明日（4日）起恢复实体课堂。

校友会：即日起至12月12日收集捐款

圣公会阮郑梦芹小学今日在学校网站发布由该校法团校董会及校友会发出的信件，信中指出，近日大埔宏福苑发生五级火，「不少校友不幸于这场世纪火灾中罹难，校友会表示深切哀悼」；与此同时，根据学校纪录，学校有54名学生居于宏福苑，「现今家园尽毁，急需社会各界的温暖援助」。法团校董会及校友会经沟通后，同意由校友会为相关人士发起筹款活动，为受灾者提供安慰与帮助，收集捐款的日期由即日起至12月12日。

冯梁结纪念中学：额外设特别班主任课

在火灾发生后一度被借用为庇护中心、同样邻近宏福苑的中华基督教会冯梁结纪念中学，校方今日向本报表示，学校自本周一至今日连续3日的上午进行网课，下午时段则预留时间，让班主任以电话形式与学生保持联系，关心他们的情绪，以便及时提供所需的支援和关怀。学校将由明日起恢复实体课堂，校方额外安排早会及特别班主任课节，让班主任与学生深入交流，并借由填写工作纸、撰写心意卡等活动，及早识别需要校方进一步支援的学生。校方续指，「感谢社区各方一直以来的信任与支持，本校定必继续肩负教育工作者的使命与承担，秉持基督精神，与社区同心同行，携手渡过难关。衷心祝福社区早日重归平静，恢复安康。」

大埔浸信会公立学校：在新地方学习 重新出发

此外，邻近大埔宏福苑火场位置的大埔浸信会公立学校，本周一以借用场地的方式复课，包括借用香港教育大学新设立的临时支援中心，作为临时教学场地。教育局昨日公布，该校学生由本月中起，将按年级分配在大埔区内两间小学的校舍上课。校方昨在社交平台发文表示，学校与「孩子一同走进『心灵疗愈周』第二天，在新的地方学习、在不同场景中探索、在老师与社工的陪伴下放下压力、重新出发。纵使筹备过程面对很多困难同限制，但见到孩子们的笑容、专注与勇气，再辛苦都值得我们坚持下去」。该校续指，不论身处哪里，「只要我们同心同行，学习可以继续，心灵可以得医治，成长可以不停步。」

