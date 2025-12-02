大埔宏福苑五级火丨5间学校以不同形式复课 大埔浸信会公立学校借教大场地上课

受大埔宏福苑五级火影响，上星期五共有5间大埔区学校继续停课，各校昨日以不同方式复课。于大火发生后被政府借用作庇护中心的中华基督教会冯梁结纪念中学昨日以网课形式复课，该校校长黄慧珊昨早表示，学校会关顾师生的情绪需要。邻近宏福苑火场位置的大埔浸信会公立学校，以借用场地的方式复课。另一方面，救恩书院证实有学生在火灾中不幸离世，有该校学生向《星岛》记者透露，逝者为一名初中女学生。

冯梁结纪念中学上网课 冀尽早实体授课

黄慧珊表示，政府于上周六通知校方，正式撤销校舍作为庇护中心的安排。民政署在灾民全面撤离学校后，已运走相关物资，亦已派员到学校清洁，她认为清洁工作大致做得不错。不过，校方仍需检视设施状况，并开会商量之后的安排，包括照顾跨境学生的交通需要，希望尽早回复实体授课，以便照顾学生。此外，班主任、辅导老师及社工于过去一星期已致电联络所有学生，「首要照顾学生心灵上的需要，亦要照顾老师及教职员的情绪需要。」

教大校长勉励学生 要对前景抱希望

大埔浸信会公立学校的学生于教大临时支援中心上课。教大提供

大埔浸信会公立学校昨日亦以借用校舍的方式复课，并形容为「埔小孩子们第一天重聚的日子」，感谢香港教育大学等大学或机构借出校舍、提供物资支援等。教大表示，昨正式启用校内的「教大临时支援中心」，为近300名因火灾而停课的大埔浸信会公立学校师生，在大埔校园安排临时教学场地，并提供包括义工教师、情绪辅导、交通及膳食安排等协助。

大埔浸信会公立学校校长萧婷对教大在学校有需要时提供即时支援表示感谢，「只要我们相聚，那里便是校园。教大慷慨借出场地，让同学能迅速复课，不仅为本校受影响学生解决燃眉之急，亦体现了教育界同心协力、互相扶持的精神，让我校上下体会到何谓『人间有爱』。」教大校长李子建则勉励学生要有信心，对前景抱有希望，并期望他们通过这次在教大复课学习的机会，能提早体验大学的环境。

救恩书院证实有学生不幸离世

另外，在今次火灾中，有救恩书院的学生不幸离世，该校校长温结冰表示，校方已即时启动危机处理机制，联络离世学生的家长致以最深切的慰问，并向师生交代事件。本报记者昨早于校外观察，有校方人员前来说明学校的应对措施。一名中六男生向记者表示，不幸离世的是一名初中女学生；他又透露，有同级的同学居于宏福苑，在火灾中失去居所，令人感到可惜。

