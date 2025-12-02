理大新成立两科研平台 针对极端气候研究 开发台风风险实时预警系统

近年香港屡遇极端天气，包括「500年一遇」暴雨，以及自1964年以来再次于一年内两度出现十号飓风信号等。为应对气候变化带来的多重挑战，香港理工大学今年成立「沿海城市气候韧性全国重点实验室」及「潘乐陶韧性基础设施研究院」，负责气候相关科研项目。理大于上周举行记者会，介绍两个科研平台多项针对极端气候的研究，包括开发台风风险实时预警与管理系统，以提升沿海城市高层建筑的抗台风能力。

全港6地点设激光雷达监测仪

理大建设及环境学院院长李向东向记者表示，理大今年8月获国家科技部授牌，与香港科技大学共同成立「沿海城市气候韧性全国重点实验室」，专注于基础科学研究，探讨香港及大湾区极端天气之成因与潜在危害。同时，理大亦获支持于今年4月正式成立「潘乐陶韧性基础设施研究院」，侧重于工程应用与科研成果转化。他亦会同时担任研究院院长及全国重点实验室主任。

李向东指，两大科研平台将联合推动多项重点研究，其中，理大获研究资助局2023/24主题研究计划拨款近5000万元，支持项目「INTACT：沿海城市智能式热带风暴减灾系统」，针对沿海城市高层建筑抗台风问题，开发台风风险实时预警与管理系统。自2024年起，理大在港九新界6个地点（鹤咀、沙田、沙头角、元朗、龙鼓滩、贝澳）设置激光雷达监测仪，研究团队师生更组成「理大流动测风队」，于台风期间运用车载3D激光雷达监测仪，实时追踪风力变化，并持续与天文台共享风力数据，提升风力预测精准度与可靠性。

其他项目涵盖沿岸安全研究等

理大亦建立全球首个在跨海大桥上进行气候变化监测的系统，以确保桥身结构安全并延长使用寿命。自青马大桥于1997年启用以来，理大已在桥身安装近300个不同类型的传感器，通过监测各项数据，分析气候变化对桥梁的影响，并提出维修及保养建议。研究结果显示，1997年至今，大桥温度平均每年上升摄氏0.05度；台风袭港时间则每年增加约3.6小时。团队表示，相关技术亦已应用至港珠澳大桥。

此外，理大团队正进行沿岸安全研究，利用理大校园内的水利工程实验室先进设施，模拟海浪拍岸的过程，探索创新方法以减低波浪冲击力，例如在水底铺设以蚝壳等环保物料制成的防波堤，借此大幅削弱海浪冲击力，保护沿岸居民的生命及财产安全。

