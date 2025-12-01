本地自资学位界别竞逐研究资助计划 研资局9000万资助132项目

大学教育资助委员会辖下的研究资助局近日举行「本地自资学位界别竞逐研究资助计划」海报展览及工作坊，吸引来自12间自资院校近200名学者参加。研资局主席唐伟章接受《星岛》访问时表示，2025/26年度研资局拨出9000万元，给予自资院校进行合共132个项目的研究，两者均创历来新高，分别较上年度增加5.5%和20%。

唐伟章：未来数年拨款相若

研资局日前在香港都会大学举办的海报展览及工作坊，吸引来自12间自资院校共约200名学者参与。欧文瀚摄

研资局2024/25年度的「本地自资学位界别竞逐研究资助计划」，共有110个研究项目成功获批资助，总资助金额约为8500万元。2025/26年度，局方共拨款9000万元资助132个研究项目，拨款及获资助研究项目分别较上年度增加5.5%和20%，均创下新高。

今年《财政预算案》提到，未来3年将削减政府经常开支2%，被问到会否影响研资局的研究资助拨款，唐伟章回应指，未来数年支持推动研究的拨款将维持相若水平，「我们收到的消息是，未来数年都是差不多，不会大增但不会减少。」

至于近年地缘政治关系紧张会否影响国际学术交流，唐伟章重申，研资局是为在港的研究人员提供经费支持，「用特区政府提供的资源去支持最值得支持的研究项目」，他相信地缘政治不会影响研资局的工作。

近年有意见称，本地研究生以至学者进行研究的数字减少，大学教育资助委员会秘书长邓特抗表示，相比之下，本港申请攻读博士的人数不如外地的申请人数那么多，但强调本地学生攻读博士时可获学费减免，而本地学生申请博士奖学金的成功率，仍较来自外地的学生高。

海报展览及工作坊 展出30研究项目

今次是研资局第二次以海报展览及工作坊形式举办活动，展出约30个成功获得拨款的「教员发展计划」研究项目，包括日光控制照明系统等。研资局又为有意申请2026/27年度计划的教研人员举办工作坊，邀请4名学者及教授分享经验。唐伟章期望工作坊能让不同院校的研究人员互相交流和学习，从而提升研究水平。

恒生大学传播学院助理教授宋昭勋的团队在2019年至2022年期间，研究来港居住「港漂」和北上定居「北漂」面对的困难和压力，发现有些「港漂」即使成为了香港永久居民，「仍是找不到家的感觉，因为压力大」，有些「漂满了」也选择离开，认为如要让他们以香港为家，「政策上就不能排除他们」。

树仁大学经济及金融学系教授李绮雯的团队，则期望通过研发聊天机器人，增加建造业工人的安全意识，但她坦言在香港做研究，需要较多时间寻找愿意参与研究的人，原因之一是公众重视个人私隐，例如若要参加者佩戴智能手表，「可能第一个观感是『我不想让你知道睡了多少个小时』」，即使向参加者支付津贴，也未必有吸引力。

记者 欧文瀚

