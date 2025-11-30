大埔宏福苑五级火丨教育局：上周四及五停课大埔区学校 明日以不同方式逐步恢复课堂

受大埔宏福苑五级火影响，上星期五共有5间大埔区学校继续停课，教育局今日（30日）回复《星岛》查询表示，在上星期五停课的学校，明日（12月1日）会以不同方式逐步恢复课堂，相关学校已向家长公布有关安排，强调会继续与学校保持紧密联系。根据学校网站公布， 圣公会阮郑梦芹小学将于明天以网课形式复课；港九街坊妇女会孙方中书院则宣布明日复课，并公布复课指引。

孙方中书院向受灾学生提供支援

教育局回复指，在上星期四及星期五停课的学校，明日会以不同方式逐步恢复课堂，相关学校已向家长公布有关安排，强调会继续与学校保持紧密联系，提供适切支援。

在上周五停课的学校中，圣公会阮郑梦芹小学已公布，将于明天以网课形式复课。港九街坊妇女会孙方中书院则宣布，经校方评估后，该校于明日复课，并公布复课指引，明日会安排特别班主任课，由班主任及社工疏导及支援学生的情绪。校方亦指，学校已成立由校长、副校长、班主任及社工组成的专责小组，主动联络受灾学生及家庭，以提供一切可行的支援，包括上课安排、情绪支援、书本、校服及文具等。

另外，有自称大埔浸信会公立学校的学生家长在社交媒体表示，「学校已通知，未来数个月都没有可能回校上课，现在努力安排不同的学习场地」；有网民留言指，根据教大发出的声明，大埔浸信会公立学校「未来两周暂时移师至教大校园上课」。就此，本报向教大查询，教大今日回复时表示，大学为受宏福苑火灾影响的学童而设的「临时支援中心」已准备就绪，现正与区内不同学校，就课堂安排及上课细节作最后磋商，具体细节会适时公布。

