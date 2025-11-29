大埔宏福苑五级火丨理大：支援灾民和受影响师生

大埔宏福苑的五级火造成多人死伤，香港理工大学校长滕锦光昨日表示，大学怀着无比沉痛的心情，深切哀悼所有遇难者，因应这场重大事故，理大即时启动应变措施，支援灾民和受影响师生。

大埔宏福苑五级火丨近30名师生组成支援队协助灾民

滕锦光表示，「这场灾难牵动全港民心，理大作为香港的一份子，愿尽所能支援受影响社群。无论是校内教职员和学生的心理健康，还是社区居民的实际需求，我们都会持续关注、全力协助，与社会各界并肩同行，共渡这段艰难时期。」

理大表示，护理学院前日派出由近30名师生组成的支援队，前往大埔「善楼」过渡性房屋，为入住灾民提供分流和物资派发等协助，并计划未来数日继续增派人手支援。同时，医疗及社会科学院亦主动联络基层医疗署，号召具备注册护士和社工资格的校友和教职员参与义工服务。至今，已有近70名来自护理学院及应用社会科学系的校友与员工响应，赴临时庇护中心医疗站，为灾民提供心理辅导及全面协助。

大埔宏福苑五级火丨为有需要师生提供服务 关顾心理健康

为照顾受事件影响的教职员和学生，理大整合多个部门资源，推出全方位支援服务，包括在学生宿舍提供临时住宿，并供应所需的日常生活物资。此外，大学亦会为有需要的学生提供弹性上课及考试安排、辅导服务及情绪支援，以及紧急经济援助。大学人力资源处亦在事件发生后第一时间联络受影响教职员，了解他们的情况及需要。

