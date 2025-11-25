Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教大与评审局合作 开发专业及学术课程

教育新闻
更新时间：11:55 2025-11-25 HKT
发布时间：11:55 2025-11-25 HKT

为推动学术合作与交流，香港教育大学的教育发展与创新学院（AEDI）近日与香港学术及职业资历评审局签署学术合作框架协议，推动双方联合开发及推行专业和学术课程。教大校长兼AEDI院长李子建表示，期望通过深化与评审局的合作，推动跨学科伙伴关系的发展。

李子建：体现教大培育多元人才的承诺

签署仪式于评审局主办的「亚太质量网络（APQN）年度学术会议」期间举行，由教大校董会副主席陈浩华及评审局大会副主席袁国杰见证。协议由李子建与评审局总干事周庆邦代表签署。根据协议，双方将联合开发及推行专业及学术课程，并合办活动、会议、研讨会及学术交流会。

AEDI作为教大新成立的学院，将拓展跨领域合作与伙伴关系。随着AEDI正筹备推出与高等教育质量保证及管理相关的硕士课程及微证书课程，双方计划在课程设计与发展方面开展更深入的合作。李子建表示，是次合作体现教大推动「教育未来」蓝图、培育多元人才的承诺。他指出，「通过深化与评审局的合作，我们希望促进更大的协同效应，推动跨学科伙伴关系的发展。」

本报记者

延伸阅读：

全运会丨「小女车神」李思颖全运夺三金 承袭李慧诗成教大BHE生

教大举办「全港中学生一带一路问答比赛」 圣言中学夺冠

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
16小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前