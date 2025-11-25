教大与评审局合作 开发专业及学术课程

为推动学术合作与交流，香港教育大学的教育发展与创新学院（AEDI）近日与香港学术及职业资历评审局签署学术合作框架协议，推动双方联合开发及推行专业和学术课程。教大校长兼AEDI院长李子建表示，期望通过深化与评审局的合作，推动跨学科伙伴关系的发展。

李子建：体现教大培育多元人才的承诺

签署仪式于评审局主办的「亚太质量网络（APQN）年度学术会议」期间举行，由教大校董会副主席陈浩华及评审局大会副主席袁国杰见证。协议由李子建与评审局总干事周庆邦代表签署。根据协议，双方将联合开发及推行专业及学术课程，并合办活动、会议、研讨会及学术交流会。

AEDI作为教大新成立的学院，将拓展跨领域合作与伙伴关系。随着AEDI正筹备推出与高等教育质量保证及管理相关的硕士课程及微证书课程，双方计划在课程设计与发展方面开展更深入的合作。李子建表示，是次合作体现教大推动「教育未来」蓝图、培育多元人才的承诺。他指出，「通过深化与评审局的合作，我们希望促进更大的协同效应，推动跨学科伙伴关系的发展。」

