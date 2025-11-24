港大团队研发 高效湿气驱动发电机

由香港大学工程学院机械工程系助理教授申东明领导的团队，近日成功研发新型的「湿气驱动发电机」，只需利用空气中的水分就能产生电力；装置的开路电压效率在50%湿度环境中，可连续50天维持稳定电压。研究成果已在国际知名期刊《Advanced Functional Materials》发表。

50%湿度可连续50日供电

研究成果已在国际知名期刊《Advanced Functional Materials》发表。港大提供

现有的湿气发电技术，通过特殊凝胶中的带电粒子（离子）流动来产生电力，但存在明显的局限，包括持续供电时间少于16小时、内部电阻过高，且仅能于高湿度环境中有效运作。港大团队研发的「湿气驱动发电机」，则可克服这些障碍。团队以「盐浓度梯度阳离子水凝胶」为核心，确保装置即使在相对湿度较低的情况下，也能降低能量损失，并提高输出功率。

港大表示，「盐浓度梯度阳离子水凝胶」内部丰富的自由离子形成导电通路，将内部电阻降至与典型商用电子产品的水平相若，而毋须额外变压器或电阻器，已可直接为小型电子设备供电。团队的测试显示，装置的开路电压效率在50%湿度环境中，仍可连续50日维持稳定电压，并成功在潮湿环境下操作工作电压高达40伏特的电子设备。

申东明表示，新研发的发电机开创了新的实用途径，可以缩小设备尺寸，并涵盖室内感测器，为可穿戴设备和建筑智能系统提供新的供电方案。

