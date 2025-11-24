李兆基书院中一简介会 逾1600家长「取经」 校长：所有申请人获安排面试

多间中学陆续举行2026/27学年的中一入学简介会，位于天水围的直资学校香港青年协会李兆基书院昨日举行两场中一入学简介会，吸引逾1600名家长到场「取经」。该校校长连镇邦接受本报访问时表示，所有申请人均可获安排面试，内容包括中文、英文及数学；面试表现占收生准则70%，而操行、学业成绩及课外活动占30%。近年越来越多「人才子女」来港升学，他表示，书院仍以录取本地生为主。

面试表现占收生准则70%

直资学校香港青年协会李兆基书院于11月23日举行两场中一入学简介会，吸引逾1600名家长出席「取经」，校方同时设有网上简介会，共有逾1000个家庭同步观看。简介会由学生领袖担任主持、分享及表演，包括学生会主席、领袖生长、各小组领袖生等，他们以英语向在场家长介绍书院的办学理念、课程特色、课外活动，以及难忘的学习生活。

香港青年协会李兆基书院下学年将提供约150个中一学额，该校校长连镇邦向本报表示，书院将参考申请人的学业成绩、品行、课外活动及面试表现作为入学甄选准则，其中，面试表现占70%，操行、学业成绩及课外活动占30%。所有申请人均可获参与面试机会，面试将于12月20日举行，面试的主要语言为英语和普通话，届时将主要评估学生的中文、英文能力及数学基础。

校长连镇邦：鼓励学生平常心面对竞争

连镇邦形容，近年该校的入学申请竞争激烈，除了中、英、数3个主科外，校方亦着重学生的体育、音乐等方面的多元化发展，若学生在这些范畴的公开比赛中获奖，将较有优势。至于近年越来越多「人才子女」自内地来港升学，他表示，该校仍以录取本地生为主，鼓励申请人以平常心面对入学竞争。

翻查资料，香港青年协会李兆基书院于2013年诞生首名新界区文凭试7科5**「状元」，而该校其后引入英国高考IAL国际课程，过往已有4名学生跳级升读香港大学。校方透露，该校的2025年IAL国际课程，学生取得A*为35.1%，更诞生一名IAL 5A*「状元」，现已入读港大内外全科医学士课程。

该校由即日起至12月15日上午10时接受2026/27年度中一入学申请，该校表示，家长须通过书院网上申请系统提交，面试取录结果将于2026年1月20日以电邮形式公布。

